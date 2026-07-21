Febraz divulga serviços gratuitos para pessoas com Alzheimer

A Federação Brasileira das Associações de Alzheimer (Febraz) convida organizações da sociedade civil, serviços públicos, universidades e projetos comunitários de todo o país a integrarem o Mapa do Cuidado. A plataforma pública reúne informações sobre serviços gratuitos voltados a pessoas que vivem com Alzheimer ou outras demências e seus familiares cuidadores.

O levantamento nacional está em andamento e, no momento da divulgação, reúne 25 iniciativas em sete estados, com alcance estimado de 4,7 mil pessoas por mês. A Febraz reforça que esse número corresponde aos serviços já identificados, cadastrados e publicados na plataforma, e não ao total existente no país. A inclusão pode ser solicitada por meio de formulário disponível no site.

O critério essencial para fazer parte do Mapa do Cuidado é a oferta de atendimento gratuito, sem custo para o público beneficiado. Cada registro apresenta descrição das atividades, critérios de acesso, contatos e localização. A ferramenta permite pesquisar as iniciativas por estado, município, tipo de serviço, modalidade de atendimento e público atendido.

Entre os serviços cadastrados estão consultas, exames, fisioterapia, assistência social, musicoterapia, outras terapias não farmacológicas de estimulação cognitiva, acolhimento e orientação jurídica. Os atendimentos são oferecidos em formatos presencial, on-line ou híbrido.

Atualmente, São Paulo concentra o maior número de iniciativas no Mapa do Cuidado, com nove cadastros. Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná apresentam quatro cada. O Rio Grande do Sul tem dois, enquanto Ceará e Alagoas contam com uma iniciativa em cada estado.

A plataforma também reúne serviços públicos, ambulatórios, hospitais, projetos universitários e iniciativas comunitárias. Entre eles estão o Centro-Dia de Atendimento para Pessoas Idosas com Alzheimer e Familiares, mantido pela Prefeitura de Volta Redonda, o Programa Maior Cuidado, da Prefeitura de Belo Horizonte, o Hospital Geral de Fortaleza e a ABRAz Regional Alagoas, em Maceió.

O Mapa inclui ainda três associações federadas à Febraz. A APAZ — Associação de Parentes e Amigos de Pessoas com Alzheimer, Doenças Similares e Idosos Dependentes — atua há 35 anos no Rio de Janeiro e oferece acolhimento, orientação e atividades para familiares cuidadores. Em Londrina, o Instituto Não Me Esqueças realiza cerca de 800 atendimentos por mês, com estimulação cognitiva, musicoterapia e orientação às famílias. Em Curitiba, o Instituto Alzheimer Brasil mantém grupos de apoio e atividades de socialização em formato híbrido.

Além dos dados de cada serviço, o Mapa do Cuidado publica textos jornalísticos sobre experiências desenvolvidas em diferentes localidades. As entrevistas permitem conhecer práticas, públicos atendidos, formas de funcionamento e desafios enfrentados por quem atua diretamente no cuidado.

“O Mapa do Cuidado nasceu da necessidade de aproximar as famílias dos serviços existentes, mas seu papel vai além da busca por atendimento. Ao organizar essas informações, conseguimos ampliar a visibilidade das iniciativas e compreender melhor como o cuidado em demência está distribuído no país”, afirma Elaine Mateus, presidente da Febraz.

Elaine Mateus ressalta que muitas iniciativas permanecem pouco conhecidas fora de suas comunidades. “Ao aproximar profissionais e organizações, o Mapa favorece a troca de conhecimentos e o fortalecimento de uma rede de cuidado centrada na pessoa que vive com demência”, completa.

A sistematização dos dados também pode contribuir com o trabalho de pesquisadores, gestores públicos e formuladores de políticas, facilitando a identificação de diferenças regionais, tipos de atendimento disponíveis, públicos alcançados e necessidades ainda não atendidas. Essas informações podem subsidiar o planejamento de ações e a tomada de decisões baseadas em evidências.

“Queremos que o Mapa do Cuidado seja útil para diferentes públicos. Para as pessoas que vivem com demência e seus familiares cuidadores, ao facilitar a localização de serviços. Para profissionais e organizações, ao ampliar a visibilidade e favorecer a articulação em rede. E para gestores, ao reunir informações mais organizadas sobre o cuidado disponível no país”, conclui a presidente da Febraz.

O Mapa do Cuidado é uma realização da Febraz, com a correalização da Lilly do Brasil e o patrocínio da Biogen. A plataforma está disponível em https://mapadocuidado.febraz.org.br/.

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