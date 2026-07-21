Giuliana Flores prevê aumento de 20% para o Dia dos Avós

No Brasil, o Dia dos Avós é comemorado em 26 de julho e tem origem na tradição católica, em homenagem a São Joaquim e Santa Ana, pais de Maria e avós de Jesus Cristo. A data tem ganhado cada vez mais relevância no calendário afetivo dos brasileiros, ao destacar o papel essencial dos avós na formação emocional, social e até mesmo educacional dos netos. Atenta a esse movimento, a Giuliana Flores projeta um aumento nas vendas para o período, estimando um crescimento de 20% em relação ao ano anterior, com ticket médio em torno de R$ 190.

Entre os itens mais procurados para a data, a expectativa da empresa é de que as flores continuem liderando, representando 40% da demanda. Em seguida, ganham destaque os kits que combinam arranjos florais com outros mimos, como pelúcias e bebidas, correspondendo a 27% das vendas. Chocolates aparecem com 11% da preferência dos consumidores, enquanto os demais itens como cestas de café da manhã, plantas e presentes personalizados somam 21%. Esses dados mostram uma tendência crescente por presentes afetivos e completos, que traduzem carinho e cuidado na hora de homenagear os avós.

De acordo com o Censo 2022 do IBGE, a população com 65 anos ou mais cresceu 57,4% em doze anos, e o número de pessoas com 60 anos ou mais já soma 32,1 milhões, o equivalente a 15,8% da população brasileira. Esse envelhecimento dos cidadãos, aliado a um aumento consistente nas vendas do comércio em julho, que variam de 2% a 10% segundo a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL), reforça o potencial do Dia dos Avós como uma data estratégica para o e-commerce. Apesar de ainda não atingir o mesmo patamar de outras datas comemorativas, a ocasião apresenta grande potencial de crescimento, especialmente com maiores investimentos em divulgação e ações de marketing direcionadas.

O fortalecimento das vendas em datas comemorativas, como o Dia dos Avós, tem sido essencial para a estratégia de crescimento da companhia, apostando nessas ocasiões especiais como alavanca para seus resultados. Esse desempenho positivo reflete não apenas em números, mas também no compromisso da marca com um portfólio diversificado de mais de 10 mil produtos, atendimento e logística eficiente. Presente em todo o território nacional, a empresa oferece entregas expressas que, em algumas regiões, são realizadas em até 3 horas.

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"O Dia dos Avós é uma data muito significativa para nós, pois celebra o carinho, a sabedoria e a conexão entre gerações. Temos visto um crescimento consistente na procura por presentes afetivos nessa época, o que reforça o potencial da data no calendário do varejo. As flores continuam sendo as grandes protagonistas da comemoração, pois traduzem cuidado e gratidão. Nosso propósito vai além de entregar produtos, queremos proporcionar momentos de afeto e homenagens que toquem o coração. É uma oportunidade especial para reforçar os laços familiares e reconhecer o papel fundamental dos avós na vida de todos nós", destaca Clóvis Souza, fundador e CEO da Giuliana Flores.