Especialista explica como tratar a caspa

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A caspa é uma das queixas mais comuns relacionadas à saúde do couro cabeludo. Por isso, muitas pessoas procuram entender o que é bom para caspa antes de trocar de shampoo ou buscar tratamento. Neste artigo, reunimos informações de fontes médicas para explicar o que causa a caspa, quais são os tratamentos mais utilizados e quando é importante procurar um dermatologista.



O Que É Caspa?



Do ponto de vista clínico, a caspa costuma estar associada à dermatite seborreica, uma condição inflamatória da pele que provoca descamação e, em alguns casos, vermelhidão e coceira no couro cabeludo. A dermatite seborreica também pode afetar outras regiões ricas em glândulas sebáceas, como sobrancelhas, laterais do nariz e orelhas. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), trata-se de uma condição crônica, caracterizada por períodos de melhora e de piora ao longo da vida¹.



O Que Causa Caspa?



Quem pesquisa o que causa caspa normalmente espera uma única resposta, mas a origem da condição é multifatorial. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, fatores genéticos, excesso de oleosidade, estresse emocional, fadiga, baixas temperaturas, consumo de álcool e alguns medicamentos podem favorecer o aparecimento da dermatite seborreica. A presença do fungo Malassezia (anteriormente conhecido como Pityrosporum ovale) também está associada ao desenvolvimento da condição¹. É importante destacar que a caspa: Não é causada por falta de higiene; Não é contagiosa; Não é considerada uma alergia.



Caspa ou Couro Cabeludo Seco?



Nem toda descamação significa caspa. O couro cabeludo seco geralmente apresenta pequenas partículas brancas acompanhadas de sensação de ressecamento ou repuxamento. Já a caspa associada à dermatite seborreica costuma produzir escamas maiores, de aspecto oleoso ou amarelado, frequentemente acompanhadas por coceira. Por isso, identificar a causa da descamação é importante antes de escolher um tratamento.



O Que É Bom Para Caspa?



O tratamento depende da causa e da intensidade dos sintomas. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o tratamento da dermatite seborreica costuma incluir: Lavagem frequente do couro cabeludo; Redução do uso de sprays, pomadas e géis capilares; Uso de shampoos específicos contendo ativos como ácido salicílico, enxofre, selênio, alcatrão, zinco ou agentes antifúngicos¹. Além disso, pessoas com couro cabeludo sensível podem se beneficiar de produtos formulados especificamente para essa região, sempre seguindo as orientações do fabricante ou do dermatologista.



Gislaine Tahara, química da Avlon Brasil, explica que “Fórmula com Piritionato de Zinco combate a caspa desde a origem, enquanto o Mentol proporciona alívio imediato da coceira e uma refrescante sensação de conforto."



"A combinação de Piritionato de Zinco, Mentol, Pantenol e Vitamina E ajuda a controlar a caspa, acalmar o couro cabeludo e manter os fios saudáveis e hidratados."



Entre as opções disponíveis no mercado, existem linhas desenvolvidas para o cuidado do couro cabeludo seco ou com tendência à caspa. Para quem deseja conhecer um exemplo desse tipo de rotina de cuidados, o KeraCare Dry & Itchy Scalp Duo reúne shampoo e condicionador desenvolvidos para o cuidado do couro cabeludo seco e com tendência à caspa.



Gislaine diz que "Com Piritionato de Zinco e Mentol, a linha Dry & Itchy ajuda a combater a caspa, reduzindo a proliferação dos microrganismos associados, aliviando a coceira e proporcionando uma sensação prolongada de frescor ao couro cabeludo."



Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a dermatite seborreica é uma condição crônica, o que significa que pode apresentar períodos de melhora e de recorrência. Embora não exista uma forma garantida de impedir seu reaparecimento, os sintomas costumam ser controlados com tratamento adequado e cuidados contínuos¹.



Caspa É Contagiosa?



Não. A caspa não passa de uma pessoa para outra por contato físico, compartilhamento de objetos ou convivência diária. Como Evitar o Reaparecimento da Caspa Embora não exista uma forma garantida de prevenir novas crises, alguns hábitos podem contribuir para reduzir sua frequência: Evitar banhos muito quentes; Enxaguar completamente shampoo e condicionador; Secar bem o couro cabeludo antes de prender os cabelos ou colocar acessórios; Controlar fatores como estresse e fadiga quando possível; Manter uma rotina de cuidados adequada para o seu tipo de couro cabeludo¹.



Quando Procurar um Dermatologista?



É recomendado procurar um dermatologista quando: A caspa persistir mesmo após o uso de shampoos específicos; Houver vermelhidão intensa ou inflamação; A coceira for muito intensa; Surgirem feridas, secreção ou queda significativa de cabelo; Existirem dúvidas sobre o diagnóstico, já que outras condições do couro cabeludo podem apresentar sintomas semelhantes.



Conclusão



Entender o que causa a caspa é o primeiro passo para escolher um tratamento adequado. Em muitos casos, controlar os sintomas envolve uma combinação de bons hábitos de higiene, cuidados com o couro cabeludo e o uso de produtos formulados para essa necessidade. Existem diversas opções disponíveis no mercado, e a escolha do tratamento deve considerar as características de cada pessoa e, quando necessário, a orientação de um dermatologista. Produtos desenvolvidos para couro cabeludo seco ou com tendência à caspa, como os disponíveis na linha KeraCare Dry & Itchy Scalp, podem fazer parte dessa rotina de cuidados quando indicados para esse tipo de necessidade.



Fonte ¹ Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). Dermatite Seborreica.

Disponível em: https://www.sbd.org.br/doencas/dermatite-seborreica/