P4 Lite da realme chega ao Brasil com bateria de 6.600 mAh

A realme ressalta a chegada do realme P4 Lite ao Brasil. O aparelho se junta ao realme P4 Power 5G na nova P Series, seguindo o propósito de entregar celulares pensados para acompanhar o dia a dia, com bem menos preocupações com bateria.

Com uma bateria Titan de 6.600 mAh, o realme P4 Lite suporta mais de 8 horas de jogos como MLBB e FreeFire, mais de 65 horas de streaming de música, e acima de 19 horas no YouTube.

Apesar de ter uma bateria grande, o smartphone tem somente 8,38 mm de espessura e 208g, o que facilita o manuseio. Além disso, o realme P4 Lite chega com carregamento rápido de 15W e carregamento reverso de 6W, permitindo que ele seja usado para carregar outros aparelhos.

A realme também desenvolveu a tecnologia Bionic Repair, que repara continuamente uma camada protetora crítica dentro da bateria e estende sua vida útil a até cinco anos e a mais de 1.600 ciclos de carga.

Desempenho em jogos

O realme P4 Lite também foi pensado para os jogos mobile. A tela tem 6,8 polegadas e taxa de atualização de 120Hz e conta ainda com brilho máximo de 900 nits, o que permite jogar mesmo debaixo de luzes intensas.

O aparelho também traz o Game Space, sistema que gerencia e organiza os jogos em um único lugar, usa IA para otimizar os recursos do smartphone e rede para priorizar os jogos, possui um modo “Não Perturbe” para nada atrapalhar a jogatina, e limpa a RAM para acelerar o desempenho.

O Game Space pode ser acessado com um deslize na lateral do jogo. No menu, é possível ver rapidamente o status do sistema, rede e energia, bem como ativar recursos de aprimoramento de jogos com um clique.

Pronto para o dia a dia

O realme P4 Lite tem até 12GB de RAM dinâmica, bem como recursos de inteligência artificial em fotos e para otimização do sistema estão presentes por meio da NEXT AI. Dentre funcionalidades estão o Modo Externo, que aumenta o volume de chamadas e velocidade de rede, ou ainda funções de edição de foto como Borracha IA, AI Clear Face e Recorte de Imagem com IA.

O aparelho conta ainda com design Future Tech, alinhada com o propósito da realme de aproximar a tecnologia de ponta aos jovens. Os cantos arredondados, comumente encontrados somente em aparelhos flagship, se aliam ao baixo peso do smartphone, que chega nas cores Cinza Titan e Roxo Pulse.

O novo celular também possui certificação IP64 de resistência à poeira e à água, além de proteção ArmorShell™ e certificação MIL-STD 810H contra quedas de até dois metros de altura.

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Com o novo aparelho, a realme reafirma o objetivo de democratizar o acesso à tecnologia de ponta.