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Rio Ethical Fashion 2026 é destaque no Rio Innovation Week

Com o patrocínio do Sebrae e do Consulado dos Países Baixos, Rio Ethical Fashion, o fórum internacional de moda sustentável, chega à sua 6ª edição em 2026 reafirmando o compromisso de transformar o futuro da moda a partir da ética, da inovação e da diversidade cultural. O evento acontece nos dias 5 e 6 de agosto, como parte da programação do Rio Innovation Week 2026, no Pier Mauá, um dos maiores eventos globais de tecnologia e inovação.

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Repórter
21/07/2026 18:45

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Rio Ethical Fashion 2026 é destaque no Rio Innovation Week
Rio Ethical Fashion 2026 é destaque no Rio Innovation Week crédito: DINO

Rio Ethical Fashion e o Rio Innovation Week compartilham uma visão de futuro baseada na inovação como ferramenta de transformação econômica, social e ambiental. A sinergia entre os dois eventos nasce do entendimento de que os grandes desafios contemporâneos exigem soluções interdisciplinares, capazes de conectar tecnologia, criatividade, sustentabilidade, negócios e impacto positivo.

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A parceria fortalece a presença da moda dentro do ecossistema de inovação, aproximando designers, empreendedores, startups, pesquisadores, investidores, grandes empresas e formuladores de políticas públicas em um ambiente propício à colaboração e à geração de soluções concretas para os desafios do século XXI.

“O Rio Ethical Fashion como palco de moda do Rio Innovation Week é uma oportunidade estratégica para reposicionar a moda como um setor de inovação, tecnologia, sustentabilidade e desenvolvimento econômico. Essa integração de plataformas de inovação fortalece a economia criativa e reforça o capital cultural e econômico da cidade do Rio de Janeiro”, comenta Yamê Reis.

Durante os dias 5 e 6 de agosto, o fórum apresenta uma série de paineis com temas como comportamentos de consumo, manualidade na era da inteligência artificial, circularidade e ética nos negócios. Dentre os participantes o evento traz nomes relevantes do segmento, como os criadores Lenny Niemeyer, Thomaz Azulay, Oskar Metsavaht, os jornalistas de moda Lilian Pacce, Marina Caruso e Jorge Grimberg, pensadores estratégicos e comunicadores como Carlos Ferreirinha, André Carvalhal, Gabb, diretores de arte como Gringo Cardia e Nídia Aranha, além de profissionais da indústria como Fernando Pimentel (Abit) e Iris Ruisch (Bienal State of Fashion).

Rio Ethical Fashion

Dias 5 e 6 agosto de 2026

Das 10h30 às 19h30

Rio Innovation Week - Pier Mauá

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Website: https://www.rioethicalfashion.com/

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