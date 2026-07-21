Rio Ethical Fashion 2026 é destaque no Rio Innovation Week
Com o patrocínio do Sebrae e do Consulado dos Países Baixos, Rio Ethical Fashion, o fórum internacional de moda sustentável, chega à sua 6ª edição em 2026 reafirmando o compromisso de transformar o futuro da moda a partir da ética, da inovação e da diversidade cultural. O evento acontece nos dias 5 e 6 de agosto, como parte da programação do Rio Innovation Week 2026, no Pier Mauá, um dos maiores eventos globais de tecnologia e inovação.
compartilheSIGA
O Rio Ethical Fashion e o Rio Innovation Week compartilham uma visão de futuro baseada na inovação como ferramenta de transformação econômica, social e ambiental. A sinergia entre os dois eventos nasce do entendimento de que os grandes desafios contemporâneos exigem soluções interdisciplinares, capazes de conectar tecnologia, criatividade, sustentabilidade, negócios e impacto positivo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A parceria fortalece a presença da moda dentro do ecossistema de inovação, aproximando designers, empreendedores, startups, pesquisadores, investidores, grandes empresas e formuladores de políticas públicas em um ambiente propício à colaboração e à geração de soluções concretas para os desafios do século XXI.
“O Rio Ethical Fashion como palco de moda do Rio Innovation Week é uma oportunidade estratégica para reposicionar a moda como um setor de inovação, tecnologia, sustentabilidade e desenvolvimento econômico. Essa integração de plataformas de inovação fortalece a economia criativa e reforça o capital cultural e econômico da cidade do Rio de Janeiro”, comenta Yamê Reis.
Durante os dias 5 e 6 de agosto, o fórum apresenta uma série de paineis com temas como comportamentos de consumo, manualidade na era da inteligência artificial, circularidade e ética nos negócios. Dentre os participantes o evento traz nomes relevantes do segmento, como os criadores Lenny Niemeyer, Thomaz Azulay, Oskar Metsavaht, os jornalistas de moda Lilian Pacce, Marina Caruso e Jorge Grimberg, pensadores estratégicos e comunicadores como Carlos Ferreirinha, André Carvalhal, Gabb, diretores de arte como Gringo Cardia e Nídia Aranha, além de profissionais da indústria como Fernando Pimentel (Abit) e Iris Ruisch (Bienal State of Fashion).
Rio Ethical Fashion
Dias 5 e 6 agosto de 2026
Das 10h30 às 19h30
Rio Innovation Week - Pier Mauá
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Website: https://www.rioethicalfashion.com/