Avant amplia iniciativas de sustentabilidade

A busca por modelos de produção mais sustentáveis tem levado empresas de diferentes setores a investir em iniciativas voltadas à economia circular, ao uso eficiente de recursos e à logística reversa. Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), 57% das empresas industriais brasileiras já adotam ao menos uma prática relacionada à economia circular, movimento que inclui ações como reciclagem, reaproveitamento de materiais, logística reversa e desenvolvimento de produtos mais sustentáveis.

Nesse contexto, a Avant, vencedora do Prêmio ANAMACO 2025 em todas as categorias de Lâmpadas de LED, reúne ações que vão desde o desenvolvimento de soluções baseadas em tecnologia LED até programas de compensação ambiental das embalagens comercializadas, coleta de lâmpadas para destinação adequada e logística reversa de materiais.

As soluções em LED representam um dos principais pilares dessa estratégia. Em comparação com tecnologias tradicionais de iluminação, os produtos LED apresentam menor consumo de energia elétrica e maior vida útil, fatores que contribuem para a redução da demanda por substituições e do consumo energético ao longo do tempo.

Desde janeiro de 2023, a Avant participa do sistema de compensação ambiental da eureciclo, iniciativa voltada à logística reversa de embalagens pós-consumo. O programa calcula a quantidade de embalagens colocadas no mercado e promove a compensação desse volume por meio do incentivo à reciclagem em cooperativas parceiras.

Atualmente, para cada tonelada de embalagens de papelão e plástico gerada pela empresa, a compensação realizada corresponde ao dobro desse volume. Na prática, isso significa que a Avant promove a reciclagem equivalente a 200% das embalagens colocadas em circulação, contribuindo para o fortalecimento da cadeia de reciclagem e da economia circular no país. As embalagens dos produtos também recebem o selo da eureciclo, identificando ao consumidor a participação da empresa no programa de compensação ambiental.

Outra frente de atuação está na participação da Avant no programa Reciclus, entidade responsável pela coleta e destinação ambientalmente adequada de lâmpadas que contêm mercúrio. A iniciativa conta com uma rede de ecopontos distribuídos em lojas, home centers e outros estabelecimentos parceiros, permitindo que consumidores realizem o descarte correto desses produtos ao final de sua vida útil.

Após a coleta, as lâmpadas são encaminhadas para recicladoras especializadas, onde os materiais são separados e destinados de forma ambientalmente adequada, evitando que componentes potencialmente contaminantes sejam descartados junto aos resíduos comuns.

"A sustentabilidade faz parte das decisões relacionadas ao desenvolvimento do nosso portfólio. Hoje, nossa principal linha de produtos utiliza tecnologia LED, que alia maior eficiência energética, longa vida útil e menor consumo de energia. Além disso, buscamos ampliar esse compromisso por meio de iniciativas como a participação nos programas da eureciclo e da Reciclus, que contribuem para reduzir os impactos ambientais ao longo do ciclo de vida dos produtos. São ações que reforçam nosso compromisso com soluções de qualidade e com práticas cada vez mais sustentáveis.", afirma Alexandre Campanelli, Assistente de Qualidade da Avant.

A estratégia de sustentabilidade também contempla a logística reversa de produtos devolvidos. Parte desse processo é realizada pela Atto Recicla, empresa integrante do ecossistema de negócios da Avant, responsável pelo tratamento desses itens desde a descaracterização até sua destinação ambientalmente adequada.

Na operação, os produtos passam por desmontagem e separação de seus componentes, que são encaminhados para reaproveitamento ou destinação final adequada. O processo contribui para reduzir o descarte irregular, preservar recursos e impedir que produtos inutilizados retornem ao mercado de forma inadequada.

A iniciativa integra as ações de logística reversa desenvolvidas pela empresa, contribuindo para reinserir materiais na cadeia produtiva sempre que possível e garantir a destinação ambientalmente adequada daqueles que não podem ser reaproveitados. Dessa forma, favorece o aproveitamento de recursos e a redução dos impactos ambientais.

"A parceria entre a Atto Recicla e a Avant amplia o ciclo de vida dos materiais e contribui para a redução da geração de resíduos. Ao integrar processos de reciclagem e logística reversa, conseguimos promover o reaproveitamento de recursos, reduzir impactos ambientais e fortalecer a economia circular. Além disso, essa atuação incentiva o desenvolvimento de produtos cada vez mais duráveis e recicláveis, contribuindo para uma cadeia produtiva mais sustentável.", afirma Alessandro Puertas Pirani, Gerente Geral da Atto Recicla.

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Ao integrar iniciativas voltadas à eficiência energética, compensação ambiental das embalagens, logística reversa e reciclagem de materiais, a Avant busca ampliar práticas sustentáveis em diferentes etapas do ciclo de vida de seus produtos. A estratégia reúne ações que envolvem desenvolvimento, comercialização, pós-consumo e destinação adequada dos materiais, acompanhando o avanço das práticas de economia circular no setor de iluminação.