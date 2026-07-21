Estudo revela IA como principal tendência de 2026

A inteligência artificial deixou de ser uma promessa para se tornar a principal força que do marketing digital no Brasil. É o que aponta o Panorama de Marketing 2026 da RD Station: 53% dos respondentes indicam que IA, automação e personalização em escala representam a tendência mais relevante do setor atualmente. O dado consolida uma mudança de postura que vinha se desenhando nos últimos anos e que, em 2026, atingiu um novo nível de maturidade operacional.

O cenário não surpreende quem acompanha o mercado de perto. As tendências de marketing e vendas para 2026 indicam que o setor entra em um novo nível de maturidade, com IA integrada ao fluxo de trabalho, personalização com dados próprios e automação inteligente moldando o mercado brasileiro. A novidade está na velocidade com que essa incorporação avança: até 2023, "IA no Marketing" significava testar uma ferramenta para textos ou imagens; em 2026, a tendência é incorporar IA em toda a cadeia de valor do marketing.

Para Fabio Ricotta, CEO da Agência Mestre, agência referência em marketing digital AI First, o dado do Panorama da RD Station confirma o que já é realidade nas operações das agências mais competitivas: "A IA deixou de ser diferencial para se tornar infraestrutura. As agências que ainda tratam automação e personalização como projeto paralelo estão, na prática, operando em desvantagem competitiva. Não se trata mais de adotar IA, trata-se de construir toda a operação em torno dela."

Da adoção à integração

No marketing, 70% dos profissionais já utilizam IA para atividades como criação de conteúdo, planejamento estratégico e personalização de campanhas, um crescimento de 12 pontos percentuais em relação à edição anterior do estudo. Os benefícios relatados pelas empresas que avançaram nessa direção são concretos: maior facilidade na criação de conteúdo (72%) e aumento de produtividade (71%) lideram os ganhos percebidos.

Ainda assim, a transição está longe de ser homogênea. 48% das empresas ainda estão nos estágios iniciais de implementação, evidenciando um grande potencial para expansão e amadurecimento no uso da tecnologia. Esse gap entre os que avançaram e os que ainda engatinham tende a se ampliar à medida que ferramentas de automação ganham sofisticação e velocidade de execução.

Ferramentas de automação baseadas em IA ajudam a prever comportamentos de compra, personalizar mensagens em escala e otimizar campanhas em tempo real — funções que antes demandavam equipes inteiras e semanas de análise.

Ricotta reforça que o impacto não é apenas operacional. "Quando você consegue personalizar em escala, muda a relação com o cliente. A comunicação deixa de ser genérica e passa a chegar na hora certa, para a pessoa certa, com a mensagem certa. Isso afeta diretamente taxas de conversão, retenção e o próprio posicionamento da marca no mercado."

O desafio da personalização em escala

Se a adoção de IA avança, o desafio que emerge agora é o da personalização com qualidade e não apenas com volume. As tendências de 2026 mostram uma virada definitiva: a personalização e a automação inteligente substituem o marketing massivo e genérico. Isso exige, além de ferramentas, uma estratégia clara de dados.

Com o fim dos cookies de terceiros e o avanço de legislações de privacidade como a LGPD no Brasil, as marcas precisam investir em dados primários e construir relacionamentos autênticos com o público. A personalização, portanto, depende cada vez menos de rastreamento externo e cada vez mais de uma relação direta e consentida com o consumidor, algo que só é viável com automação e inteligência de dados estruturadas.

Para Ricotta, esse é o ponto em que muitas empresas ainda tropeçam: "Ter IA sem estratégia de dados é como ter um carro de Fórmula 1 sem combustível. A tecnologia está disponível, acessível, mas a maioria das empresas ainda não organizou os dados que alimentariam essa máquina. Quem resolver esse problema primeiro vai sair na frente."

O que muda para agências e times de marketing

O avanço da IA também reconfigura o papel das agências e dos profissionais de marketing. Na prática, os times passam a usar IA dentro da própria plataforma de automação e não como algo isolado, com recursos que sugerem assuntos de e-mail, criam variações de anúncios ou ajudam a construir fluxos a partir de objetivos de negócio.

Isso não elimina a necessidade de profissionais capacitados. Pelo contrário, eleva o patamar de exigência: a IA executa melhor quando orientada por pessoas com clareza estratégica, entendimento do público e capacidade de interpretar dados. A automação amplifica decisões boas e decisões ruins também.

"A agência do futuro não é aquela que tem mais pessoas fazendo mais tarefas. É aquela que tem processos inteligentes, times enxutos e alta capacidade de personalização para cada cliente. A IA é o que permite esse salto de eficiência sem perder qualidade", afirma Ricotta.

O que o dado de 53% revela sobre o mercado

Mais do que confirmar uma tendência tecnológica, o Panorama de Marketing 2026 da RD Station revela uma mudança de mentalidade. A maioria dos profissionais do setor já reconhece que competir no marketing digital, hoje, significa dominar a combinação de inteligência artificial, automação e personalização, não como ferramentas isoladas, mas como um modelo integrado de operação.

Para as empresas que ainda tratam IA como experimento, o recado do mercado é claro: o tempo da curiosidade passou. Estamos na era da implementação.

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A Agência Mestre é uma agência de marketing digital AI First com atuação desde 2008, especializada em estratégias de crescimento para empresas que buscam consistência, previsibilidade e escala no ambiente digital.