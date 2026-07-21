Fortaleza entra na rota do transplante capilar
Com aporte de R$ 6 milhões, novo hospital do Grupo Capilar Brasil atrai pacientes nacionais e internacionais, impulsionado pelo crescimento do turismo médico na região
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Durante anos, quem buscava procedimentos médicos de alta complexidade fora dos grandes centros costumava embarcar para São Paulo, Rio de Janeiro ou até para o exterior. Aos poucos, porém, esse fluxo começa a mudar. O avanço da medicina especializada em diferentes regiões do País tem redesenhado o mapa do chamado turismo de saúde, fenômeno que movimenta pacientes em busca de tecnologia, equipes altamente qualificadas e estruturas hospitalares específicas.
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Nesse cenário, Fortaleza passa a ocupar um espaço estratégico em um segmento que cresce no Brasil: o transplante capilar. A capital cearense abriga agora um hospital especializado exclusivamente nesse tipo de procedimento nas regiões Norte e Nordeste, estrutura que reforça a tendência de ampliar acesso aos serviços médicos de alta especialização e amplia a capacidade da região para atender pacientes de diferentes estados e até do exterior. A tendência acompanha o crescimento do turismo brasileiro. Segundo dados do IBGE, divulgados em 2026, as atividades turísticas registraram alta de 4,6% em 2025, alcançando o maior nível da série histórica iniciada em 2011.
Instalado pelo Grupo Capilar Brasil, o hospital recebeu investimento de R$ 6 milhões e reúne três blocos cirúrgicos em uma área de 800 metros quadrados, com capacidade para realizar até 12 procedimentos por dia. A escolha de Fortaleza levou em consideração fatores como a malha aérea nacional e internacional, a rede hoteleira consolidada e a posição geográfica que facilita o deslocamento de pacientes vindos das regiões Norte e Nordeste do Brasil e também de outros países.
"O paciente de hoje não procura apenas um procedimento. Ele busca segurança, estrutura hospitalar, equipe especializada e facilidade de deslocamento. Fortaleza reúne esses fatores e passa a desempenhar um papel importante nesse novo cenário", afirma Jorge Librelotto, diretor técnico do Grupo Capilar Brasil Ceará.
A movimentação acompanha uma transformação observada em diferentes especialidades médicas, em que hospitais altamente especializados substituem modelos tradicionais de clínicas para procedimentos eletivos. Além da infraestrutura hospitalar, o grupo concentrou na capital cearense profissionais treinados durante 18 meses em Santa Catarina, incluindo o médico recordista mundial da instituição em número de folículos implantados e parte da equipe de enfermagem responsável pela padronização dos procedimentos.
Fundado em Santa Catarina, o Grupo Capilar Brasil acumula mais de 65 mil transplantes realizados e mantém hospitais próprios em Santa Catarina e no Ceará. Somadas, as unidades reúnem cerca de 2.200 metros quadrados dedicados exclusivamente à restauração capilar.
Outro indicador da internacionalização desse mercado é o perfil dos pacientes atendidos pela instituição. Somente em 2025, 233 estrangeiros viajaram ao Brasil para realizar transplantes capilares com a equipe do grupo, vindos de países como Estados Unidos, França, Inglaterra, Espanha, Austrália, Bolívia e China. O movimento reforça uma tendência observada em diversos segmentos da medicina brasileira, que têm atraído pacientes internacionais em busca de qualidade técnica aliada a custos mais competitivos. “A unidade de Fortaleza é um projeto estruturado que integra saúde, bem-estar e comodidade, porque reúne conectividade nas áreas nacional e internacional, infraestrutura hoteleira consolidada e atrativos turísticos que complementam a jornada do paciente”.
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Além da expansão física, a instituição aposta em um sistema próprio de transplante capilar desenvolvido ao longo de anos de pesquisa. A técnica utiliza lâminas de safira e microscopia tridimensional para ampliar a densidade da implantação dos folículos, permitindo tratar, em uma única intervenção, casos de calvície que tradicionalmente poderiam exigir duas ou até três cirurgias.