Ritz Lagoa da Anta investe R$ 35 milhões em retrofit

O Ritz Lagoa da Anta, hotel localizado à beira-mar da Praia de Cruz das Almas, em Maceió (AL), iniciou a maior reforma estrutural desde sua inauguração, com investimento superior a R$ 35 milhões. A primeira etapa do projeto entregou 80 apartamentos remodelados, e outros 80 devem ser inaugurados até setembro de 2026, contemplando ainda a renovação de áreas comuns e serviços do empreendimento.

O retrofit — termo usado para a modernização de edificações já existentes — abrange novo projeto de design, mobiliário, iluminação, conforto acústico e acabamentos nas acomodações. Segundo a empresa, a intervenção acompanha a evolução da hotelaria de alto padrão, que passou a associar a hospedagem a uma oferta mais ampla de lazer, gastronomia, esporte e bem-estar reunida em um mesmo espaço.

Turismo em alta em Alagoas

O movimento acompanha o crescimento do turismo alagoano. Maceió foi o destino nacional mais comercializado pelas operadoras de viagem em 2025, segundo o Anuário Braztoa 2026, e a capital vive um ciclo de expansão do setor, com novos empreendimentos hoteleiros e milhares de leitos incorporados nos últimos anos, impulsionados pela ampliação da malha aérea e pelo recorde no fluxo de passageiros do Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares.

Estrutura para lazer, esporte e negócios

Além da hospedagem, o empreendimento reúne piscinas, academia, restaurantes, centro de convenções e o Zena Spa, voltado a rituais de relaxamento. Para o público infantil, mantém o Clubinho da Anta, com recreação e atividades monitoradas por faixa etária, enquanto o Ritz Tennis Club dispõe de três quadras de tênis e três de beach tennis, estrutura destinada a hóspedes que buscam manter a rotina esportiva durante a viagem.

O hotel conta ainda com um dos maiores centros de convenções privados de Alagoas, com capacidade para congressos, convenções e encontros corporativos. De acordo com a empresa, essa diversidade de públicos — lazer, famílias, esportistas e negócios — contribui para manter a ocupação equilibrada ao longo das diferentes temporadas.

“O viajante mudou. Hoje ele procura muito mais do que um quarto confortável: busca uma experiência completa, que una hospitalidade, gastronomia, esportes, bem-estar e lazer para toda a família. Nosso investimento reforça a confiança no crescimento de Maceió e no potencial do turismo de Alagoas”, afirma Pietro Coelho, sócio-diretor do Grupo Ritz.

Com a modernização, o Ritz Lagoa da Anta consolida uma nova fase de um dos empreendimentos mais tradicionais da hotelaria em Maceió.

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Para mais informações, basta acessar: https://www.hoteisritzalagoas.com.br/