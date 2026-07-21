Tratamento de varizes evolui com técnicas menos invasivas

A evolução das técnicas para tratamento de varizes tornou o procedimento minimamente invasivo, sem a necessidade de repouso e muitas vezes podendo ser realizado em regime ambulatorial para casos selecionados. A indicação depende de avaliação de um especialista e pode contribuir para prevenir a progressão da doença, segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV).

A entidade estima que a prevalência média de varizes na população brasileira seja de 38%, atingindo cerca de 30% dos homens e 45% das mulheres. A ocorrência aumenta com a idade, podendo alcançar 70% entre pessoas com mais de 70 anos, e está associada a fatores como predisposição familiar, sexo feminino, obesidade e número de gestações.

O Dr. Leandro Avelar, médico cirurgião vascular, pontua que atualmente não é mais necessário passar por cirurgias agressivas, nem enfrentar longos períodos de repouso para tratar a doença: “Muita gente adia o tratamento porque imagina que vai precisar parar a vida inteira para cuidar das pernas. Mas isso não corresponde mais à realidade do tratamento atual”.

O tratamento da doença venosa crônica dos membros inferiores evoluiu de técnicas cirúrgicas convencionais para métodos endovasculares menos invasivos, entre eles a terapia endovenosa a laser (endolaser), conforme analisa um estudo publicado pela PubMed Central.

A publicação também descreve a ablação térmica total assistida (ATTA), técnica sistematizada que amplia as possibilidades de aplicação do laser no tratamento de veias varicosas (veias dilatadas e tortuosas) e pode ser realizada em regime ambulatorial ou hospitalar de curta duração.

Segundo o cirurgião, durante muito tempo, tratar varizes significava cirurgia, anestesia, internação e dias de repouso. A cirurgia por cortes era a única opção de tratar, principalmente, safenas doentes e varizes grossas. Atualmente, o endolaser é uma solução para tratar as safenas e varizes grossas, melhorando a saúde vascular e diminuindo as complicações como tromboflebite, manchas, úlceras venosas e sangramentos.

Há quase 20 anos, o endolaser foi utilizado exclusivamente para tratar apenas as safenas doentes, até que foi desenvolvido o protocolo ATTA, para ampliar o uso de fibra óptica também para varizes. “A medicina evoluiu, e muito. Há mais de dez anos eu trato varizes grossas com técnicas modernas a laser, de forma minimamente invasiva, com resultados extremamente precisos e retorno rápido à rotina”, conta o Dr. Leandro Avelar.

O mesmo artigo científico aponta que procedimentos que utilizam calor para tratar as veias comprometidas, como o endolaser e a ATTA, proporcionam recuperação mais rápida. Esses métodos também causam menor impacto aos tecidos ao redor das veias, menor risco de sangramento e infecção, e com eficácia e segurança.

Para o médico, entre as técnicas minimamente invasivas, além do endolaser, estão a radiofrequência, a espuma ecoguiada e a associação com laser transdérmico. O especialista ressalta que a escolha da técnica depende da avaliação clínica, do exame Doppler e do planejamento personalizado feito pelo médico vascular.

Sinais de necessidade de avaliação

O cirurgião enfatiza que as varizes podem provocar complicações se forem negligenciadas. Ele detalha que uma dessas complicações é a insuficiência venosa crônica, que ocorre quando as varizes não permitem que o sangue volte ao coração. Ainda segundo o médico, esse sangue acumulado leva ao inchaço, escurecimento da perna, à formação de feridas e sangramento.

“Inchaços e dores nas pernas, no geral, são os primeiros sinais de que é necessário procurar um especialista. Entretanto, os problemas vasculares não atingem apenas os membros inferiores. Esses são os mais comuns, mas pode haver dor no abdômen e nas mãos. Além disso, em um estágio mais tardio, pode-se notar aparecimento de varizes, escurecimento da pele, queda de pelos e até mesmo mudanças de temperatura”, alerta o profissional.

Segundo o Dr. Leandro Avelar, apesar de muitos pacientes buscarem o atendimento médico com propósitos estéticos, também é comum que, por falta de conhecimento, muitas pessoas com problemas vasculares aparentes, como as varizes e os vasinhos, acabem não procurando um profissional.

“As causas dessas doenças devem ser investigadas, para que sejam encontradas as melhores soluções para o problema. O maior diferencial do tratamento moderno é a combinação entre precisão diagnóstica e conforto para o paciente. O procedimento é feito sem cortes e, na maioria das vezes, permite que o paciente volte para casa caminhando”, orienta o especialista.

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