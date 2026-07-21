Inscrições do Batch 9 do Programa Next vão até 2 de agosto

Estão abertas, até o dia 2 de agosto, as inscrições para o Batch 9 do Next, programa de aceleração da Fenasbac voltado a startups de tecnologia do setor financeiro. A nova edição parte de uma leitura específica do momento: o ecossistema financeiro atravessa um estágio mais maduro, e a curadoria foi desenhada para identificar iniciativas capazes de impulsionar a próxima fase dessa transformação — com foco na integração de tecnologias como inteligência artificial e blockchain às operações das instituições financeiras.

Danielle Teixeira, líder de Inovação Aberta na Fenasbac, explica que essa maturidade elevou o nível de exigência da seleção. “As novidades desta edição focam em um processo de curadoria ainda mais segmentado, com maior ênfase em soluções que demonstrem, desde o início, viabilidade regulatória e capacidade de integração técnica com sistemas legados dos mantenedores”, informa.

“As novidades desta edição focam em um processo de curadoria ainda mais segmentado, com maior ênfase em soluções que demonstrem, desde o início, viabilidade regulatória e capacidade de integração técnica com sistemas legados dos mantenedores”, detalha.

Na prática, o programa prioriza iniciativas voltadas a desafios operacionais complexos do setor — da automação de processos regulatórios ao uso de dados para inteligência de negócios e à tokenização de ativos. Para as startups, é a oportunidade de desenvolver tecnologias alinhadas às demandas de grandes instituições, em frentes que vão da otimização de processos à criação de novos produtos e serviços.

Mentorias e conexões com o mercado

A metodologia do Next combina três frentes de apoio ao amadurecimento das participantes. As mentorias tratam de aspectos de mercado e governança; a aproximação com instituições financeiras amplia as oportunidades de negócio; e os projetos-piloto permitem testar as tecnologias em ambientes reais, o que contribui para sua validação e para a escala das empresas.

Segundo a executiva, o Batch 9 é direcionado a startups com potencial de escala, modelo de negócio consistente e preparo para atuar em um setor altamente regulado. “Os diferenciais que aumentam as chances de sucesso incluem a capacidade de demonstrar resultados quantitativos em testes iniciais, um time com complementaridade técnica e de negócio, e uma proposta que não apenas inove, mas que resolva um problema crítico de eficiência ou experiência do usuário para o mercado financeiro”, ressalta.

O Next Day, evento que marca o encerramento da jornada de aceleração, é apontado por ela como o momento em que o ecossistema se conecta de forma prática. Apresentando os resultados dos projetos-piloto desenvolvidos, é a vitrine final para empreendedores diante de potenciais parceiros e investidores. Já para o mercado, é o momento de tomar contato com as soluções que ditarão a tendência dos próximos meses”, pontua.

Inovação aberta e transformação do setor

Para Teixeira, a inovação aberta cumpre papel estratégico ao unir a capacidade de inovação das empresas de base tecnológica à infraestrutura e à experiência das organizações consolidadas. “Essa conexão transforma a inovação de um experimento isolado em uma vantagem competitiva real e escalável para todo o mercado, garantindo que o Brasil continue na vanguarda da transformação digital financeira global”, conclui.

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Para mais informações, basta acessar: https://next.fenasbac.io/