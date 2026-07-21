Intercâmbio cresce 9,4% entre brasileiros em 2025

A Pesquisa Selo Belta apontou que o número de brasileiros que estudam e trabalham no exterior cresceu 9,4% em 2025. Para 2026, a tendência é de expansão ainda mais expressiva, com projeção de alta de 16,6%.

Entre os idiomas mais escolhidos na primeira experiência de estudo fora do país, o levantamento indica a predominância do inglês, com 67,8% das respostas. O espanhol aparece em segundo lugar, citado por 19,9% dos participantes. A preferência pelo inglês também se mantém entre quem já realizou intercâmbio anteriormente, alcançando 47,3%. As informações foram noticiadas pelo portal Antena 1.

Marina Jendiroba, diretora-executiva da Intercultural, agência especializada em intercâmbios, afirma que a procura por programas internacionais de estudo e trabalho tem aumentado nos últimos anos, já que estudar no exterior se tornou mais acessível e valorizado. Segundo ela, muitos estudantes buscam essas oportunidades para aprimorar o idioma, adquirir experiência profissional e fortalecer o currículo.

A profissional destaca ainda que esse modelo de intercâmbio é bastante procurado por brasileiros, por permitir a vivência profissional no exterior e, ao mesmo tempo, a obtenção de uma renda que ajuda a custear a estadia e, em alguns casos, até a formar uma poupança. “Viver em outro país contribui para o desenvolvimento pessoal, autonomia e visão global, tornando essa experiência um diferencial importante na carreira”, acrescenta.

Destinos mais procurados

Para o programa de estudo e trabalho, os destinos mais buscados pelos clientes da Intercultural são Irlanda, Austrália, Nova Zelândia, Malta e Emirados Árabes Unidos (Dubai).

Segundo Jendiroba, esses países oferecem boas oportunidades de trabalho para estudantes internacionais, permitem a conciliação entre estudo e emprego legal e apresentam alta demanda por mão de obra no setor de serviços.

Na avaliação da especialista, a experiência profissional no exterior contribui para o aprendizado do idioma, já que exige o uso constante da língua em situações reais, o que acelera a fluência e amplia o vocabulário. “Além disso, facilita a adaptação cultural, pois o estudante passa a conviver com diferentes hábitos e formas de trabalho, desenvolvendo mais confiança, flexibilidade e compreensão de outras culturas”, observa.

Para quem pretende realizar um intercâmbio de estudo e trabalho pela primeira vez, a diretora-executiva da Intercultural reforça a importância de pesquisar o destino e as regras do visto, além de se planejar financeiramente e garantir uma reserva para imprevistos. Ela também ressalta a necessidade de ter noções do idioma local, organizar a documentação com antecedência e estar aberto a novas culturas, já que a adaptação faz parte da experiência.

Atendimento personalizado no processo de intercâmbio

Com o objetivo de atender a essa demanda de forma personalizada, mesmo em um cenário de crescimento acelerado, a Intercultural atua com base no perfil, nos objetivos e no orçamento de cada cliente.

A agência oferece orientação individual na escolha do destino, do programa e da instituição mais adequada, além de suporte em todas as etapas do processo, como documentação, visto e preparação para a viagem.

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Para mais informações, basta acessar: https://www.intercultural.com.br/estudo-e-trabalho/?