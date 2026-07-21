Vedacit amplia parceria com o SENAI para qualificar pessoas

A falta de mão de obra qualificada continua entre os principais desafios da construção civil brasileira. Pesquisa da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) aponta que 57% das empresas do setor consideram a qualificação profissional uma das principais estratégias para enfrentar esse cenário.

Nesse contexto, a Vedacit ampliou sua parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), iniciada em 2003, para fortalecer a formação técnica de profissionais da construção civil, com foco em impermeabilização.

A parceria envolve suporte técnico, doação de produtos e a atualização dos conteúdos utilizados nos cursos. Atualmente, o programa está presente em mais de 35 unidades do SENAI em diferentes estados, tendo como referência histórica a escola do Tatuapé, em São Paulo. Desde sua criação, a iniciativa já capacitou milhares de alunos, entre profissionais, estudantes e docentes da área técnica.

"O desenvolvimento da construção civil passa pela qualificação das pessoas. A indústria pode contribuir para formar profissionais preparados para as demandas do mercado, ampliando oportunidades de trabalho e melhorando a qualidade das obras", afirma Vinicius Zirondi, gerente de Marketing da Vedacit.

O curso de impermeabilização aborda conceitos sobre os diferentes sistemas, preparo de superfícies, especificação de produtos, prevenção de infiltrações, identificação de patologias e técnicas de aplicação. A proposta é reduzir falhas de execução e retrabalhos, além de aumentar a durabilidade das edificações.

Segundo a Vedacit, embora a impermeabilização represente, em média, entre 2% e 3% do custo de uma obra, problemas decorrentes de sua execução inadequada podem elevar significativamente os gastos com reparos. Além do impacto financeiro, infiltrações favorecem o surgimento de mofo e bolor e podem comprometer o desempenho das construções.

"Uma impermeabilização bem executada protege a estrutura, reduz riscos de infiltrações, evita retrabalho e contribui para a durabilidade e a qualidade das edificações. Investir em conhecimento técnico é investir em obras melhores", diz Zirondi.

Além da capacitação, a parceria prevê ações para aproximar profissionais formados de oportunidades de trabalho junto a clientes da empresa e construtoras parceiras. Para 2026, a meta da Vedacit é capacitar pelo menos 1.500 alunos por meio de seus programas de treinamento.

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Segundo Zirondi, a ampliação da iniciativa busca responder à demanda do setor por profissionais qualificados. "O projeto faz parte da atuação da Vedacit há mais de duas décadas e, em 2026, ampliamos essa parceria. A proposta é contribuir para a formação técnica e ampliar as oportunidades de inserção desses profissionais no mercado de trabalho", afirma.