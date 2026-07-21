O poder do exercício no envelhecimento saudável

Envelhecer com qualidade de vida está diretamente relacionado à prática regular de atividade física. Além de preservar a força muscular e a mobilidade, exercícios adequados ajudam a prevenir quedas, reduzem dores e permitem que as pessoas mantenham autonomia para realizar tarefas do dia a dia.

Entre as modalidades mais recomendadas para quem passou dos 60 anos estão o Pilates e a hidroginástica. Segundo Cacá Ferreira, gerente técnico corporativo da Cia Athletica, ambas oferecem benefícios importantes por serem de baixo impacto e poderem adaptar-se às necessidades de cada praticante.

"O Pilates trabalha força, postura, equilíbrio e consciência corporal, enquanto a hidroginástica permite fortalecer a musculatura e melhorar o condicionamento cardiovascular com mínima sobrecarga nas articulações. São modalidades seguras e eficientes para quem deseja envelhecer com mais saúde e independência", explica.

Embora tenham características diferentes, as duas atividades podem ser complementares. Enquanto o Pilates favorece a estabilidade, a mobilidade e a prevenção de quedas, a hidroginástica aproveita a resistência da água para desenvolver força, flexibilidade e coordenação de forma confortável, especialmente para quem convive com dores articulares.

Além dos benefícios físicos, a prática regular também contribui para o bem-estar emocional e a socialização. "O exercício devolve confiança para que o aluno continue fazendo aquilo que gosta, seja viajar, brincar com os netos ou simplesmente realizar as atividades do cotidiano com mais segurança. Esse é um dos maiores ganhos da atividade física na terceira idade", destaca Cacá.

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Na Cia Athletica, essas modalidades fazem parte do Programa Platinum, voltado para pessoas acima dos 60 anos, com avaliação individual e acompanhamento especializado para que cada aluno evolua de acordo com suas condições e objetivos.



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