Yubico amplia a função das chaves de acesso além da autenticação confiável para a autorização verificada com o lançamento da YubiKey 5.8

A Yubico (NASDAQ ESTOCOLMO: YUBICO), pioneira em autenticação resistente a phishing e criadora da chave de acesso original, a YubiKey, anunciou hoje a disponibilidade geral da sua YubiKey 5.8 – marcando uma expansão do papel da chave de acesso, da autenticação segura para incluir autorização verificável e baseada em hardware. O novo firmware oferece uma base sólida para fluxos de trabalho empresariais seguros em carteiras de identidade, assinatura de documentos e aprovações baseadas em IA, além de fornecer aos desenvolvedores os recursos essenciais para testar, projetar e implementar esses recursos de segurança de última geração antecipadamente.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260721256337/pt/

À medida que a IA generativa e a IA ativa amadurecem para impulsionar ciberataques rápidos e automatizados, a autenticação multifator (MFA) tradicional não consegue acompanhar o ritmo. Os líderes de segurança agora enfrentam um desafio global: proteger não apenas quem acessa um sistema, mas exatamente quais ações um usuário ou agente de IA autônomo pode executar. Embora a YubiKey já ofereça há tempos defesa líder do setor contra phishing, a YubiKey 5.8 atende às necessidades de empresas complexas e com múltiplos ambientes, indo além de logins confiáveis ??para fornecer uma base segura, com suporte de hardware, para ações digitais verificáveis ??na era da IA.

"A YubiKey 5.8 representa uma das atualizações arquitetônicas mais significativas para o ecossistema de autenticação moderno, expandindo a resistência a phishing para os próprios fluxos de trabalho", disse Albert Biketi, diretor de produtos e tecnologia da Yubico. "Em uma era onde agentes de IA executam fluxos de trabalho empresariais de alto impacto, as organizações precisam habilitar a verificação dinâmica da intenção humana. A YubiKey 5.8 preenche essa lacuna, trazendo resistência a phishing com suporte de hardware diretamente para assinaturas digitais, gerenciamento de credenciais corporativas e fluxos de trabalho de validação com intervenção humana – sem a necessidade de implementações criptográficas personalizadas e dispendiosas."

Simplificando a usabilidade e a escalabilidade de chaves de acesso com suporte de hardware por meio de padrões abertos

O novo firmware introduz suporte ao padrão CTAP 2.3 além de oferecer suporte prévio à extensão de assinatura WebAuthn. Os desenvolvedores agora podem usar padrões e APIs familiares para criar fluxos de trabalho seguros e que preservam a privacidade, sem depender de sistemas de gerenciamento de chaves de back-end caros ou infraestrutura criptográfica personalizada. Isso reduz significativamente a barreira para a criação de fluxos de trabalho digitais confiáveis, permitindo que os desenvolvedores integrem assinaturas de alta segurança em aplicativos da web, carteiras digitais e sistemas de aprovação de fluxo de trabalho orientados por IA com maior rapidez e menos complexidade.

A YubiKey 5.8 oferece atualizações técnicas substanciais, desenvolvidas especificamente para desenvolvedores que trabalham com o plano de controle de identidade empresarial moderno:

Suporte para casos de uso de ponta: Permite assinaturas digitais com suporte de hardware por meio de APIs padronizadas, abrindo caminho para assinatura de documentos, carteiras de identidade, aprovações de fluxo de trabalho e outras transações de alta segurança.

Permite assinaturas digitais com suporte de hardware por meio de APIs padronizadas, abrindo caminho para assinatura de documentos, carteiras de identidade, aprovações de fluxo de trabalho e outras transações de alta segurança. Melhor experiência do usuário e escalabilidade empresarial: Suporte expandido para Atestação Empresarial para 16 IDs de Parte Confiável (RP) em uma única chave. Isso permite que uma única YubiKey seja identificado de forma exclusiva, até o nível de um dispositivo individual, em ambientes confiáveis ??de desenvolvimento, teste, homologação e produção, em vários provedores de identidade, sem comprometer a privacidade do usuário.

Suporte expandido para Atestação Empresarial para 16 IDs de Parte Confiável (RP) em uma única chave. Isso permite que uma única YubiKey seja identificado de forma exclusiva, até o nível de um dispositivo individual, em ambientes confiáveis ??de desenvolvimento, teste, homologação e produção, em vários provedores de identidade, sem comprometer a privacidade do usuário. Integração simplificada para desenvolvedores: Introduz suporte ao CTAP2.3 e suporte em versão prévia para as extensões de assinatura WebAuthn emergentes e muito mais, facilitando a integração de assinaturas digitais seguras usando padrões familiares.

Introduz suporte ao CTAP2.3 e suporte em versão prévia para as extensões de assinatura WebAuthn emergentes e muito mais, facilitando a integração de assinaturas digitais seguras usando padrões familiares. Iniciativas emergentes garantidas: Amplia o suporte para carteiras de identidade digital, credenciais verificáveis ??com algoritmos que permitem a privacidade e suporte para Confirmação Segura de Pagamento (SPC) para aqueles que desenvolvem casos de uso de pagamento com suporte de hardware na web.

Amplia o suporte para carteiras de identidade digital, credenciais verificáveis ??com algoritmos que permitem a privacidade e suporte para Confirmação Segura de Pagamento (SPC) para aqueles que desenvolvem casos de uso de pagamento com suporte de hardware na web. Experiência do usuário simplificada: Tokens de autenticação PIN/UV persistentes permitem que os aplicativos habilitem a descoberta e seleção de credenciais sem atrito, com mais recursos de preenchimento automático e solicitações de PIN menos frequentes para os usuários.

Tokens de autenticação PIN/UV persistentes permitem que os aplicativos habilitem a descoberta e seleção de credenciais sem atrito, com mais recursos de preenchimento automático e solicitações de PIN menos frequentes para os usuários. Simplicidade operacional e menor sobrecarga: Introduz a descoberta de credenciais semelhante ao preenchimento automático diretamente junto com as chaves de acesso de software. Isso reduz a confusão do usuário, acelera a adoção de chaves de acesso resistentes a phishing e minimiza os custos de inscrição do suporte de TI.

“Os novos recursos de assinatura da YubiKey 5.8 representam uma mudança radical para a identidade e as credenciais digitais”, disse Leif Johansson, diretor executivo da Fundação SIROS. “Na última década, a autenticação FIDO tornou-se o padrão ouro do setor para autenticação resistente a phishing. Ao adicionar assinaturas, toda uma gama de novos aplicativos se torna possível sem a necessidade de dependência de plataforma. Na SIROS, estamos trabalhando para integrar os novos recursos de assinatura em uma estrutura perfeita para credenciais de identidade digital seguras e resistentes a phishing.”

A YubiKey 5.8 já está disponível para todas as principais linhas de produtos YubiKey a partir de hoje. Para organizações que trabalham ativamente na próxima geração de casos de uso com foco em assinaturas com suporte de hardware, recursos de carteira digital e fluxos de trabalho baseados em IA, a YubiKey 5.8 permite acelerar a implementação de segurança robusta nesses cenários. A YubiKey 5.8 é compatível com todos os recursos do YubiKey 5.7.4 e expande o uso de chaves de acesso para casos de uso corporativos.

Neste momento, a série YubiKey FIPS permanecerá com o firmware 5.7.4, recentemente validado segundo a norma FIPS 140-3, para manter a conformidade com as regulamentações. A série YubiKey CCN também permanecerá na versão 5.7.4 enquanto passa pelo processo final de recertificação.

Para obter mais detalhes sobre a YubiKey 5.8, acesse a publicação no blog da Yubico.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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