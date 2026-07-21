2° Vitafor Awards no Teatro Municipal de São Paulo

O Vitafor Awards é uma premiação nacional criada pela Vitafor® Group para reconhecer e dar visibilidade a casos clínicos reais de médicos, nutricionistas e outros profissionais da saúde. Em sua segunda edição neste ano, os vencedores serão anunciados em uma cerimônia exclusiva no dia 26 de agosto no Teatro Municipal de São Paulo, com uma apresentação especial do concerto Candlelight, entre outras atrações.

O Vitafor Awards foi criado pela Vitafor® Group com o objetivo de incentivar a produção e o compartilhamento de conhecimento entre profissionais da saúde, estimulando a divulgação de experiências clínicas que possam contribuir para a evolução das práticas assistenciais e para a promoção da saúde baseada em evidências reais, capazes de inspirar outros profissionais.

"Todos os dias, profissionais da saúde desenvolvem estratégias que impactam positivamente a vida de seus pacientes, mas muitas dessas histórias acabam restritas ao ambiente clínico. A premiação nasceu justamente para dar visibilidade a esses cuidados, reconhecer a excelência profissional e ampliar a troca de resultados entre colegas de diferentes especialidades, sempre envolvendo a suplementação nutricional", destaca Débora Dutra, diretora de marketing da Vitafor® Group.

A proposta do Vitafor Awards é reforçar o compromisso da Vitafor® Group com a educação continuada, a valorização dos profissionais da saúde que são prescritores dos suplementos nutricionais e a disseminação do conhecimento científico.

“Quando um caso clínico é compartilhado, ele ultrapassa os limites de um único atendimento e passa a contribuir para a formação e atualização de toda a classe. É dessa forma que a ciência avança e que mais pessoas podem ser beneficiadas por práticas cada vez mais eficazes e seguras", conclui a diretora de marketing da Vitafor® Group.

O vencedor desta edição de 2026 terá a oportunidade de apresentar seu caso clínico no Congresso Internacional Vitafor Science, em Portugal, no próximo ano. Já o segundo colocado participará como palestrante do Congresso Vitafor Science 2026 no Brasil e o terceiro lugar participará de um Summit Vitafor Science promovido pela empresa no próximo ano.

Os nutricionistas participam nas categorias Nutrição Hospitalar, Nutrição Esportiva, Saúde da Mulher, Nutrição Estética e Nutrição Clínica. E, a classe médica, nas categorias Medicina Clínica Geral, Medicina Esportiva e Especialidades — destinada a outros profissionais da saúde. Os casos inscritos apresentam experiências clínicas reais, respeitando critérios técnicos, científicos e éticos definidos no regulamento oficial da premiação.

A avaliação técnica é realizada às cegas por um júri especializado e os trabalhos classificados seguem para votação pública, permitindo que pacientes, seguidores e apoiadores participem da escolha. Ao final do processo, os três finalistas de cada categoria disputam o Troféu Vitafor Awards 2026.

Sobre Vitafor® Group

A Vitafor® Group é uma empresa 100% brasileira e está há mais de 20 anos no mercado. É considerada uma das principais marcas em suplementos nutricionais do país. Possui um mix de suplementos nutricionais que ultrapassa 270 itens para todas as fases e necessidades da vida, com o objetivo de promover bem-estar e saúde, divididos nas seguintes categorias: Ômega para cada fase da vida; Saúde intestinal; Beleza e saúde da mulher; Uma proteína para cada estilo de vida; Linha Energia; Longevidade e Saúde; Imunidade.

Mantém um portal científico, o Vitafor Science, para apoiar o profissional de saúde com informações atualizadas e confiáveis sobre os principais avanços nutricionais.

Recentemente, a marca expandiu sua atuação para a Europa com o lançamento da Vitafor Europe, instalando-se em Portugal com e-commerce para atender o consumo internacional, além do lançamento da marca Fitzei, linha de snacks saudáveis do grupo.

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A Vitafor® Group fica sediada em Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo, onde está a fábrica com mais de 18 mil metros quadrados de área e laboratório de análises próprio, o VLabor. A marca é reconhecida no meio acadêmico por basear sua produção e pesquisa na ciência, com pioneirismo no Brasil.