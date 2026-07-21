ExaGrid anuncia trimestre recorde em reservas e receita

ExaGrid®, a maior fornecedora independente de armazenamento de backup do mundo, que oferece armazenamento de backup em camadas com a segurança mais abrangente e bloqueio de tempo de retenção com inteligência artificial para recuperação de ransomware, anunciou hoje que teve um trimestre recorde em reservas e receita no segundo trimestre encerrado em 30 de junho de 2026, com crescimento de receita de dois dígitos em relação ao segundo trimestre de 2025 e crescimento de receita de dois dígitos nos primeiros seis meses de 2026 em relação a 2025.

Além disso, a ExaGrid manteve-se com operações positivas em lucro, EBITDA e fluxo de caixa livre pelo 22º trimestre consecutivo. A empresa está 100% livre de dívidas, demonstrando uma sólida saúde financeira.

A ExaGrid adicionou 207 novos clientes no segundo trimestre de 2026, incluindo 99 novos contratos com valores entre seis e sete dígitos, sendo cinco deles superiores a US$ 1 milhão cada.

Destaques do segundo trimestre de 2026:

Forte taxa de sucesso da concorrência, superior a 80% no trimestre.

Brought on 207 new customers.

99 novos contratos com valores entre seis e sete dígitos.

Mais de 5.200 organizações protegem seus dados com o armazenamento de backup em camadas da ExaGrid.

Instalações em 108 países.

Equipes de vendas e suporte em 30 países e instalações em mais de 80 países.

Mais de 50% das reservas vieram de fora dos Estados Unidos.

A empresa mantém fluxo de caixa, EBITDA e lucro operacional positivos nos últimos 22 trimestres.

A ExaGrid substituiu um número recorde de appliances Dell Data Domain no trimestre.

Os modelos de appliance EX540-SSD e EX189 da ExaGrid foram reconhecidos no relatório DCIG TOP 5 Cyber ??Resilient PBBAs 2026-27 devido às operações de backup e recuperação de alto desempenho da ExaGrid.

devido às operações de backup e recuperação de alto desempenho da ExaGrid. A ExaGrid conquistou 10 prêmios do setor no segundo trimestre de 2026, incluindo: Prêmio Data Breakthrough em abril de 2026 – Solução de Backup de Dados do Ano Prêmio Network Computing em maio de 2026 – Produto de Recuperação de Ransomware em Ambiente Isolado do Ano Prêmio Network Computing em maio de 2026 – Produto Testado em Benchmark do Ano Prêmio Network Computing em maio de 2026 – Empresa do Ano Prêmio Network Computing em maio de 2026 – Produto de Proteção de Dados do Ano Prêmio Network Computing em maio de 2026 – Produto de Armazenamento do Ano Prêmio Storage em junho de 2026 – Empresa de Proteção de Dados do Ano Prêmio Storage em junho de 2026 – Empresa de Armazenamento Imutável do Ano Prêmio Storage em junho de 2026 – Empresa de Armazenamento do Ano Prêmio Storage em junho de 2026 – Solução de Armazenamento do Ano – Corporativa



“A ExaGrid continua crescendo e se tornou a maior empresa independente de armazenamento de backup.” “A ExaGrid é a fornecedora líder mundial em armazenamento de backup. Ela conquistou o maior número de prêmios do setor e foi homenageada com mais 10 prêmios no segundo trimestre, graças ao apoio de nossos parceiros e clientes”, disse Bill Andrews, presidente e CEO da ExaGrid. “Os clientes têm apenas três opções: armazenamento primário padrão como destino de backup, que é caro, não possui integração com aplicativos de backup e é vulnerável a ataques de segurança; ou dispositivos de deduplicação inline, que são lentos para backups e restaurações, não escaláveis ??e vulneráveis ??a ataques de segurança; ou o ExaGrid Tiered Backup Storage, que é rápido para backups e restaurações, escalável conforme o crescimento dos dados e possui o único isolamento de dados em camadas integrado e bloqueio de tempo de retenção com inteligência artificial para segurança. Olhando para o futuro, esperamos um segundo semestre forte, à medida que continuamos a inovar e adicionar suporte para recursos importantes que atendem a todos os requisitos que as empresas buscam em uma solução de armazenamento de backup. O ExaGrid é compatível com Veeam, Commvault, NetBackup, Rubrik, Oracle RMAN direct, HYCU, Acronis e muitos outros aplicativos e utilitários de backup. O ExaGrid anunciará em breve o suporte ao Cohesity DataProtect.”

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece Armazenamento de Backup em Camadas com uma Landing Zone exclusiva de cache em disco, repositório de retenção de longo prazo, arquitetura escalável e recursos abrangentes de segurança, incluindo o Bloqueio de Tempo de Retenção com Inteligência Artificial para recuperação de ataques de ransomware. A Landing Zone da ExaGrid proporciona backups e restaurações mais rápidos, além de recuperação instantânea de VMs. A Camada de Repositório oferece o menor custo para retenção de longo prazo. A arquitetura escalável da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de tamanho fixo à medida que os dados crescem, eliminando atualizações caras e obsolescência forçada de produtos. A ExaGrid oferece a única abordagem de armazenamento de backup em duas camadas com uma camada não voltada para a rede (air gap em camadas), exclusões atrasadas e objetos imutáveis ??para recuperação de ataques de ransomware.

A ExaGrid tem engenheiros de sistemas físicos de vendas e pré-vendas nos seguintes países: Argentina, Austrália, Benelux (Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo), Brasil, Canadá, Chile, CEI (Comunidade dos Estados Independentes), Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Israel, Itália, Japão, México, países nórdicos, Polônia, Portugal, Qatar, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e outras regiões.

Acesse nosso site em exagrid.com ou se conecte conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e saiba por que agora gastam significativamente menos tempo em armazenamento de backup em nossas histórias de sucesso de clientes. A ExaGrid sente orgulho de nossa pontuação NPS +81!

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

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Contato para a Imprensa:

Mary Domenichelli

ExaGrid

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