Proteína bovina amplia mercado como alternativa ao whey

O mercado de suplementação esportiva tem ampliado o número de opções para atender diferentes perfis de consumidores. Entre elas, a proteína isolada da carne bovina vem ganhando destaque por oferecer elevado teor proteico, excelente digestibilidade e uma alternativa aos suplementos derivados do leite.

Produzido a partir da proteína isolada e hidrolisada da carne bovina, o Iso Beef Protein apresenta alto valor biológico e rápida absorção pelo organismo. Essas características favorecem a recuperação muscular após exercícios intensos e contribuem para o ganho e a manutenção da massa muscular quando associados à prática regular de atividades físicas e a uma alimentação equilibrada.

O diferencial da proteína bovina

Além da elevada concentração de proteína por porção, suplementos à base de proteína bovina oferecem naturalmente um perfil completo de aminoácidos essenciais, fundamentais para os processos de recuperação, reparo e construção muscular.

Outro diferencial é a ausência de lactose e glúten na formulação, tornando o produto uma alternativa para pessoas com intolerância à lactose, sensibilidade às proteínas do leite, indivíduos que evitam derivados lácteos ou seguem dietas com restrição ao glúten.

Pesquisas recentes também apontam que proteínas hidrolisadas apresentam absorção mais rápida, disponibilizando aminoácidos ao organismo de forma eficiente durante o período de recuperação muscular.

Cresce a busca por novas fontes de proteína

Com consumidores cada vez mais atentos à qualidade nutricional dos suplementos, cresce também o interesse por diferentes fontes proteicas além do whey protein. A proteína bovina surge como uma opção para quem busca variedade nutricional sem abrir mão da alta concentração de proteína e da praticidade no consumo diário.

Especialistas destacam que a escolha da fonte proteica deve considerar os objetivos individuais, hábitos alimentares e possíveis restrições nutricionais, sempre com orientação de um profissional habilitado.

A proteína isolada e hidrolisada da carne bovina consolida seu espaço entre os suplementos de alta performance por reunir qualidade nutricional, excelente absorção e versatilidade para diferentes perfis de consumidores. Livre de lactose e glúten, ela amplia as possibilidades para quem busca desempenho esportivo, recuperação muscular eficiente e uma fonte proteica diferenciada no dia a dia.

Sobre a Absolut

Em abril deste ano, durante o Arnold Sports Festival South America, maior feira de nutrição esportiva, fitness e performance da América Latina, a Absolut Nutrition apresentou ao mercado o Iso Beef Protein, ampliando seu portfólio de suplementos voltados para performance e recuperação muscular. O evento reuniu centenas de marcas, atletas, profissionais da saúde e milhares de visitantes, consolidando-se como uma das principais vitrines de lançamentos do setor.

Desenvolvido com proteína isolada e hidrolisada da carne bovina, o Iso Beef Protein foi criado para atender consumidores que procuram uma fonte proteica de alta qualidade, com excelente absorção e perfil completo de aminoácidos essenciais. A fórmula é zero lactose e zero glúten, tornando-se uma alternativa para pessoas com intolerância à lactose, sensibilidade aos derivados do leite ou que desejam diversificar suas fontes de proteína.

Além do alto teor de proteína por porção, o suplemento auxilia na recuperação muscular e na manutenção da massa magra quando associado à prática de atividades físicas e a uma alimentação equilibrada.

Disponível nos sabores Frutas Tropicais e Abacaxi com Hortelã, o Iso Beef Protein combina desempenho, praticidade e inovação para atender atletas e praticantes de atividades físicas que buscam novas opções de suplementação.

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A Absolut Nutrition é uma empresa brasileira especializada no desenvolvimento, produção e comercialização de suplementos alimentares e alimentos saudáveis de alta qualidade. Com sede em Sete Lagoas (MG), a marca possui um portfólio completo voltado para saúde, performance e qualidade de vida.