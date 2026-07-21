XP amplia presença do consórcio entre investidores

A entrada de plataformas ligadas ao mercado financeiro amplia o alcance da modalidade e reforça sua presença em discussões sobre crédito e planejamento patrimonial.

O consórcio deixou de circular apenas entre administradoras, bancos e concessionárias. Nos últimos anos, também passou a aparecer no portfólio de empresas voltadas ao público investidor.

XP incorpora consórcio ao portfólio

A XP é um dos exemplos desse movimento. A instituição possui uma plataforma própria de consórcios e mantém uma central de atendimento dedicada à modalidade, com informações sobre simulação, contemplação e uso da carta de crédito. Em conteúdo publicado pela empresa, o consórcio é apresentado como ferramenta de planejamento financeiro para objetivos de médio e longo prazo.

O movimento ocorre durante a expansão do setor. Em 2025, o Sistema de Consórcios registrou 5,16 milhões de cotas vendidas, alta de 15% em relação ao ano anterior, segundo a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios. No período, o volume de créditos comercializados chegou a R$ 500,27 bilhões, crescimento de 32,1%, enquanto o número de participantes ativos alcançou 12,76 milhões.

Para Dan Silva, especialista no mercado de consórcios e fundador da Prefiro Consórcio, a presença de uma plataforma ligada a investimentos reposiciona a modalidade diante de um público familiarizado com decisões patrimoniais.

“Durante muito tempo, o consórcio foi tratado apenas como alternativa para quem não conseguia financiar. Quando uma empresa ligada ao mercado de investimentos passa a oferecer a modalidade, ela reforça que o produto também pode ser analisado em decisões sobre patrimônio e aquisição de ativos”, afirma.

Público de alta renda entra no debate

A aproximação com plataformas financeiras leva o consórcio a investidores, empresários e profissionais de alta renda que já analisam liquidez e custo de oportunidade. Esse público nem sempre procura uma alternativa por falta de acesso ao crédito. Em muitos casos, a questão é como realizar uma aquisição sem retirar de uma só vez uma parcela elevada dos recursos disponíveis.

“Quem possui patrimônio também precisa planejar. Comprar à vista pode significar retirar capital da empresa, desfazer investimentos ou reduzir a reserva para outras oportunidades. O consórcio começa a ser avaliado como uma das ferramentas possíveis, e não como solução automática”, explica Silva.

A entrada de instituições conhecidas amplia a visibilidade do produto. Ao mesmo tempo, a presença em uma plataforma de investimentos não transforma o consórcio em aplicação financeira. A modalidade funciona como autofinanciamento coletivo para aquisição de bens ou serviços. Ela não oferece rendimento periódico, liquidez imediata ou garantia de contemplação em data específica.

“O consórcio pode integrar uma estratégia patrimonial, mas não deve ser confundido com renda fixa, fundo ou ação. O eventual resultado depende do uso da carta, do ativo adquirido e das decisões tomadas durante o planejamento”, pontua Dan Silva.

Crescimento reforça mudança de percepção

A expansão continuou em 2026. Em abril, o sistema chegou a 12,94 milhões de participantes ativos, novo recorde e crescimento de 11,6% sobre o mesmo mês de 2025, conforme o balanço de abril da ABAC. Entre janeiro e abril, foram vendidas 1,87 milhão de cotas, correspondentes a R$ 179,41 bilhões em créditos comercializados.

Os números ajudam a explicar o interesse de empresas que atendem públicos com diferentes níveis de renda e patrimônio. Também mostram que o produto deixou de ocupar um espaço restrito no mercado de crédito. Para Silva, isso não significa que críticas ao consórcio tenham perdido toda a validade. Parte delas está relacionada a promessas de contemplação, vendas sem análise e contratações incompatíveis com a urgência do cliente.

“O problema não está apenas no produto, mas na forma como ele é apresentado e utilizado. O consórcio pode ser inadequado para quem precisa do crédito imediatamente, assim como pode fazer sentido para quem possui prazo e capacidade de planejamento”, afirma.

Oferta exige comparação

A entrada de novas plataformas aumenta a concorrência e facilita o acesso. Porém, o consumidor ainda precisa analisar quem administra o grupo e quais condições estão no contrato. A XP informa que seu produto é comercializado em parceria com CNP, Mapfre e Embracon, conforme sua central oficial de atendimento.

As administradoras são responsáveis pela gestão dos grupos e devem possuir autorização do Banco Central. Taxa de administração, prazo, reajustes, regras de lance, capacidade de pagamento e finalidade da carta precisam ser avaliados, independentemente do canal de contratação.

“A marca da plataforma pode aumentar a confiança inicial, mas não substitui a análise do grupo. O cliente precisa entender quem administra a operação, quais são as condições e como a escolha se conecta ao objetivo dele”, destaca Silva.

Estratégia vem antes do canal

A entrada da XP sinaliza que o consórcio passou a participar de conversas antes concentradas em investimentos, crédito e proteção patrimonial. Para o consumidor, a ampliação da oferta representa mais acesso e possibilidades de comparação. Para o setor, aumenta a responsabilidade de explicar limites, custos e cenários.

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“O debate não deveria ser sobre contratar com uma plataforma ou com uma empresa especializada. A primeira pergunta é se o consórcio faz sentido para o objetivo, o prazo e a estrutura financeira do cliente. O canal vem depois da estratégia”, conclui Dan Silva.