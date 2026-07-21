Bitget Aprimora Experiência de Negociação Algorítmica com a Integração do SDK da Siebly.io

VICTORIA, Seychelles, July 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, anunciou hoje uma colaboração com a Siebly.io, fornecedora de SDKs de API de nível profissional para traders e desenvolvedores algorítmicos, para simplificar a integração com a Conta de Negociação Unificada V3 da Bitget e as APIs V2 Clássicas. A colaboração proporciona aos desenvolvedores acesso ao Bitget SDK da Siebly, viabilizando a conectividade mais rápida e confiável em toda a infraestrutura de dados de mercado spot, futuros, copy trading e em tempo real da Bitget.

Desenvolvedores e traders algorítmicos dependem cada vez mais de ferramentas de API estáveis para desenvolver, testar e implantar sistemas de negociação. No entanto, ambientes de API fragmentados, bibliotecas de clientes inconsistentes e caminhos de migração complexos podem retardar o desenvolvimento e introduzir riscos operacionais. Ao trabalhar com a Siebly, a Bitget ajuda os desenvolvedores a reduzir a complexidade da integração, além de oferecer suporte à sua nova arquitetura de Conta de Negociação Unificada e aos fluxos de trabalho Clássicos de V2 existentes.

A Siebly.io oferece ferramentas de desenvolvedor prontas que ajudam as equipes de negociação a se conectarem às exchanges de criptomoedas sem precisar criar todas as conexões de API a partir do zero. Os desenvolvedores e traders algorítmicos, especialmente os desenvolvidos com JavaScript e TypeScript, podem se conectar à Bitget mais rapidamente, reduzir erros técnicos e ter mais tempo para desenvolver estratégias de negociação, bots e ferramentas de dados de mercado em vez de gerenciar integrações complexas de API.

“A UEX visa oferecer uma melhor experiência de negociação para usuários e desenvolvedores em todo o mundo, independentemente dos ativos negociados”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “A colaboração com a Siebly facilita o desenvolvimento de ferramentas confiáveis na arquitetura unificada de contas da Bitget, ajudando os traders a gastar menos tempo na integração e ter mais tempo para desenvolver estratégias na Bitget.”

Os SDKs da Siebly fornecem cobertura abrangente em todo o ecossistema da Bitget, incluindo negociação spot, negociação de futuros, copy trading, fluxos de dados de mercado público e gerenciamento de contas privadas. Para estratégias sensíveis à latência, o SDK também dá suporte à funcionalidade WebSocket API, possibilitando que os desenvolvedores executem padrões de solicitação-resposta semelhantes a REST em uma conexão persistente e reduzam a sobrecarga das solicitações sem a complexidade adicional do gerenciamento manual de WebSockets.

O SDK também inclui suporte integrado para autenticação HMAC, RSA e Ed25519,, ajudando os desenvolvedores a interagir com segurança com a infraestrutura da Bitget, mantendo a flexibilidade em diferentes padrões de autenticação. Com padrões de desenvolvimento consistentes em todas as exchanges suportadas, as ferramentas da Siebly foram projetadas para ajudar os desenvolvedores a se moverem entre plataformas com menos atrito e ciclos de implementação mais curtos.

"Os desenvolvedores que criam sistemas de negociação automatizados precisam de SDKs consistentes, seguros e testados em ambientes de produção", disse Tiago Siebler, Desenvolvedor Líder da Siebly.io. “A nossa colaboração com a Bitget facilita a integração dos desenvolvedores com um dos principais ecossistemas comerciais do setor.”

A estrutura UEX da Bitget é fortalecida com essa colaboração, pois aprimora a camada de infraestrutura que conecta desenvolvedores, sistemas de negociação e o ambiente de conta unificado da Bitget. Ao tornar o acesso à API mais eficiente em dados spot, futuros, copy trading e em tempo real, a Bitget dá continuidade à expansão das ferramentas disponíveis para desenvolvedores de varejo e profissionais que estão criando a próxima geração de aplicativos de negociação de criptomoedas.

Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 500 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como a com a MotoGP™. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001213777)