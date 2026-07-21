Presente do Pai, Primeira Vez no Mundo: Menino de seis anos é o primeiro paciente a receber um transplante de fígado com uma única incisão robótica

RIADE, Arábia Saudita, July 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A decisão de um pai de doar parte do seu fígado para salvar o filho resultou em uma novidade médica global. O King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH) realizou o primeiro transplante de fígado do mundo usando um sistema robótico de porta única, em um menino de seis anos que sofreu episódios recorrentes de insuficiência hepática aguda, avançando a cirurgia robótica minimamente invasiva em um dos campos mais precisos e complexos de transplantes de órgãos pediátricos.

O transplante foi possível depois que o pai da criança doou o lobo esquerdo do fígado, decisão que deu nova esperança à família após uma longa e ansiosa jornada com a doença do filho. O procedimento foi realizado com sucesso, com a criança tendo uma boa recuperação inicialmente, o enxerto hepático funcionando bem e sem complicações observadas.

O paciente tinha síndrome de Wolcott-Rallison, um distúrbio hereditário raro que causa diabetes de início precoce e episódios recorrentes de insuficiência hepática aguda, colocando-o em risco constante de morte. O transplante tratou a complicação mais grave da doença, oferecendo-lhe a chance de uma vida mais estável, aliviando a carga médica e emocional sobre ele e sua família. Ele continuará a ter acompanhamento médico da sua condição genética e diabetes.

Um sistema robótico de porta única possibilita que os cirurgiões introduzam instrumentos cirúrgicos de precisão e uma câmera 3D de alta definição através de uma pequena incisão, ao contrário da cirurgia robótica convencional de múltiplas portas, que requer vários pontos de acesso. Através dessa única porta os cirurgiões realizaram as etapas mais delicadas do transplante dentro do corpo de uma criança pequena, um campo cirúrgico restrito que exige um manuseio extremamente preciso dos vasos sanguíneos e dos ductos biliares, ajudando a reduzir o impacto cirúrgico, aliviar a dor e encurtar o tempo de recuperação e a internação hospitalar.

O Prof. Dieter Broering, Diretor Executivo do Centro de Excelência em Transplante de Órgãos e líder da equipe cirúrgica, disse que o sucesso desse tipo de procedimento depende da disponibilidade da tecnologia, mas também de uma cuidadosa seleção de pacientes, planejamento cirúrgico meticuloso e uma equipe experiente em todas as etapas do transplante. Ele observou que o verdadeiro valor da inovação cirúrgica está no uso da tecnologia para aliviar o fardo dos pacientes e suas famílias, e de manter os mais altos padrões de segurança.

Esse marco se baseia em um caminho pioneiro que o KFSH iniciou em 2023 com o primeiro transplante de fígado totalmente robótico do mundo, que desde então se transformou em um programa integrado com 165 casos realizados até o momento, apoiado por mais de 1.700 ressecções hepáticas robóticas de doadores vivos. Essa experiência acumulada reflete a capacidade do KFSH de transformar conquistas marcantes em programas clínicos avançados que mudam o curso da vida de famílias inteiras, de expandir o uso da robótica em cirurgias de transplante altamente complexas e de solidificar a posição da Arábia Saudita em inovação médica e excelência em saúde.

O King Faisal Specialist Hospital and Research Centre foi classificado em primeiro lugar no Oriente Médio e África e em 12º lugar em todo o mundo entre os 250 principais centros médicos acadêmicos do mundo de 2026. Também foi reconhecido como a marca de saúde mais valiosa do Reino e do Oriente Médio pela Brand Finance em 2026, foi listado pela Newsweek entre os Melhores Hospitais do Mundo, os Melhores Hospitais Inteligentes do Mundo, e os Melhores Hospitais Especializados do Mundo de 2026.

Para mais informações, visite www.kfshrc.edu.sa ou entre em contato com a nossa equipe de mídia em mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f717fac0-6fc6-4f96-add8-64cc956115c9

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9765591)