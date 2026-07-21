SIAL Paris 2026: O evento que ilumina e acelera a indústria agroalimentar global

Faltando apenas alguns meses para a SIAL Paris 2026 (17 a 21 de outubro, Paris Nord Villepinte), a feira revelou as conclusões de seu novo relatório SIAL Insights 2026, uma análise internacional que identifica dez grandes tendências que devem trazer mudanças duradouras aos mercados de alimentos e ao comportamento do consumidor.

Elaborado com dados exclusivos da Kantar Food 360™, Circana e ProtéinesXTC, o relatório destaca uma abordagem mais personalizada, funcional e experiencial em relação aos alimentos, ao mesmo tempo que revela as novas escolhas que os consumidores estão fazendo diante dos desafios econômicos, de saúde e ambientais.

As 10 principais tendências alimentares para 2026

1. Alimentação saudável: combustível para um corpo de alto desempenho

Os consumidores buscam benefícios mensuráveis: proteína, fibras, energia, imunidade e saúde digestiva.

2. A conexão intestino-cérebro: Alimentos para o bem-estar mental

Sono, controle do estresse, equilíbrio hormonal e desempenho cognitivo agora influenciam as escolhas alimentares.

3. Prazer como experiência consciente

Experiências gastronômicas premium, sabores marcantes e descobertas culinárias estão ganhando espaço.

4. O compromisso global está se tornando personalizado

Reduzir a pegada de carbono, cadeias de suprimentos curtas e acessibilidade estão gradualmente substituindo o discurso genérico sobre produtos "naturais".

5. Dietas à base de plantas estão entrando em uma nova fase

Além dos substitutos da carne, os consumidores estão diversificando suas dietas com mais leguminosas e alimentos de origem vegetal.

6. A individualização está se tornando a nova norma

Idade, estilo de vida, objetivos nutricionais e preferências individuais estão impulsionando cada vez mais a inovação.

7. O fim dos horários fixos de refeições?

Lanches funcionais e pequenas refeições estão se tornando mais comuns ao lado das refeições tradicionais.

8. Valor agregado acessível

Os consumidores continuam priorizando qualidade e saúde, mas a preços acessíveis.

9. A tecnologia digital está redefinindo as escolhas alimentares

As mídias sociais, os influenciadores e as recomendações online estão desempenhando um papel cada vez mais importante nas decisões de compra.

10. Inovação inclusiva

Espera-se que as empresas demonstrem sua capacidade de atender a uma gama diversificada de necessidades alimentares, culturais e sociais.

Cinco mudanças fundamentais

Além dessas dez tendências, o relatório destaca cinco fatores-chave: a ascensão da saúde personalizada, a busca por experiências gastronômicas mais ricas, a individualização das ofertas, a busca por um melhor equilíbrio entre valor e acessibilidade e a inovação impulsionada pela tecnologia digital, inclusão e sustentabilidade pragmática.

“Essas informações mostram que a alimentação do futuro será mais personalizada, mais alinhada às expectativas individuais e mais focada na criação de valor. Compreender esses desenvolvimentos é essencial para as empresas que desejam antecipar os mercados do futuro”, enfatiza a equipe da SIAL Insights.

Profissionais do setor poderão explorar essas tendências na SIAL Paris 2026, que reunirá mais de 8.500 expositores e participantes de mais de 200 países para analisar em conjunto o futuro da alimentação.

Baixe o relatório completo SIAL Insights 2026 no site da SIAL Paris.

Sobre a SIAL Paris

Desde 1964, a SIAL Paris é a maior feira mundial dedicada ao setor agroalimentar. Realizada a cada dois anos, reúne profissionais e principais atores do setor para explorar tendências, apresentar inovações e desenvolver oportunidades de negócios em escala internacional.

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Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260721670146/pt/

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Juliette.marzynski@comexposium.com