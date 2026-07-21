Franquias de beleza que viraram negócios de milhões

O setor de Saúde, Beleza e Bem?Estar registrou crescimento de 14,6% em 2025, alcançando faturamento de R$?301,7?bilhões em todo o sistema de franquias, de acordo com o balanço da Associação Brasileira de Franchising (ABF). No primeiro trimestre de 2026, o segmento manteve o ritmo de expansão, apresentando alta de 18% e gerando receita de R$?19,2?bilhões.

Nesse contexto de fortalecimento do setor, duas redes franqueadas lideradas por mulheres ganharam destaque por estratégias diferentes. A Hasegawa Studio de Beleza, fundada por Jéssica Hasegawa em Belém (PA) em 2018, iniciou suas operações com a compra de um pequeno salão em uma galeria de supermercado. Sem experiência prévia como cabeleireira, a empreendedora apostou em marketing de relacionamento e padronização de processos para diferenciar a marca.

A rede conta atualmente com dez unidades, entre lojas próprias e franqueadas, distribuídas no Pará e uma operação em São Paulo, inaugurada há um ano. Cada unidade fatura, em média, R$?350 mil por mês, com rentabilidade entre 20% e 25% e ticket médio de R$?160. O modelo de negócios combina acolhimento ao cliente com rigor operacional; os profissionais recebem treinamento técnico e comportamental contínuo, e os gestores acompanham o dia a dia das unidades para ajustes em tempo real. O investimento inicial para novos franqueados varia entre R$?380 mil e R$?500 mil.

A Blow Escova Inteligente, criada por Gabrielle Bernardon e seu marido Rômulo Figurelli em 2019, segue outra lógica. Insatisfeita com os resultados das escovas tradicionais, Bernardon desenvolveu um serviço especializado de escova única, com preço fixo de R$?45, agendamento via aplicativo e padrão visual de referência. Todos os escovistas são treinados para executar o mesmo procedimento, eliminando a escolha por profissional. Em 2025, a rede faturou R$?30 milhões, alta de 76% em relação a 2024, sem depender da abertura de novas unidades; o crescimento decorreu principalmente da ampliação da receita nas lojas já existentes.

A Blow passou de 25 para 32 unidades operacionais, com mais 20 em fase de implantação, e dobrou a equipe da franqueadora, investindo em marketing, suporte ao franqueado e treinamento. Um novo modelo de franquia, denominado Smart, introduziu recepção 100% automatizada por tablets, reduzindo o investimento inicial para R$?295 mil. A meta para 2026 é alcançar 100 unidades comercializadas, com foco no Nordeste, onde as unidades de Salvador e Fortaleza já registram faturamento mensal superior a R$?260 mil.

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As duas redes ilustram caminhos distintos dentro do mesmo segmento. Enquanto a Hasegawa Studio de Beleza expande sua presença em shoppings e replica um modelo multisserviços com forte envolvimento dos fundadores, a Blow Escova Inteligente aposta na especialização, automação e escala para conquistar participação em um nicho ainda pouco explorado. Ambas nasceram de insatisfações pessoais – a busca de realização profissional de Jéssica Hasegawa e a dificuldade de Gabrielle Bernardon em encontrar um serviço confiável – e se consolidaram como negócios de alcance nacional sob liderança feminina.