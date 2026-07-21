Rede D'Brescia: da operação ao faturamento milionário

Em um mercado em que muitas redes crescem por franquias, a D’Brescia Churrascaria aposta em outro caminho: expansão com unidades 100% própria, controle direto de qualidade e gestão centralizada. Com oito unidades em operação em São Paulo, Guarulhos, Santo André e São Bernardo do Campo, a rede projeta alcançar R$ 250 milhões em faturamento em 2026.

A marca vem acelerando sua expansão na Grande São Paulo com a aquisição de novas unidades e investimentos contínuos em sua infraestrutura. Nos últimos meses, foram investidos R$ 20 milhões em duas novas casas e R$ 18 milhões na construção da unidade de São Bernardo do Campo, reforçando o plano de crescimento sustentável da rede. Atualmente, a D’Brescia reúne mais de 600 colaboradores diretos, serve cerca de 110 mil refeições e consome mais de 100 toneladas de carne mensalmente.

Neste ano, a empresa concentra seus esforços na implantação de um moderno Centro de Distribuição (CD), que proporcionará maior controle e gestão da distribuição dos produtos, padronização dos processos logísticos e ganho de eficiência operacional, com o objetivo de reduzir o Custo da Mercadoria Vendida (CMV). Paralelamente, segue investindo na modernização e reforma das unidades existentes, oferecendo ambientes cada vez mais modernos e confortáveis, fortalecendo a experiência e valorizando a fidelidade de seus clientes.

Os sócios: empreendedorismo com diferencial

Entre os fundadores está Edival Antônio Spricigo, conhecido como ‘Faxa’ — nascido no Oeste de Santa Catarina, veio para São Paulo aos 20 anos e começou trabalhando em churrascarias em serviços gerais. Passou por diferentes funções, da faxina (origem de seu apelido) à operação, até se tornar empresário do setor. Ao seu lado na sociedade está Cleber Broch, engenheiro civil, com duas décadas de atuação em operações de grandes shoppings de São Paulo e experiência em investimentos imobiliários no Brasil e nos Estados Unidos.

A combinação entre vivência operacional, gestão de pontos comerciais e visão de expansão sustenta o modelo da D’Brescia. Diferentemente de redes franqueadas, a marca mantém todas as unidades sob gestão direta. Segundo os sócios, isso permite decisões mais ágeis, padronização de atendimento, controle sobre insumos e maior consistência na experiência do cliente.

Na experiência gastronômica, a aposta é de uma operação de alto volume com posicionamento premium. Além do tradicional rodízio com mais de 25 cortes de carnes nobres, as casas contam com buffet completo com saladas, pratos quentes, frutos do mar, culinária japonesa, adegas climatizadas, drinks autorais e um menu com 15 opções de sobremesas.

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Outro diferencial é a verticalização de parte da produção: a D’Brescia mantém fabricação interna de pães, entradas e sobremesas, com preparo diário e abastecimento das oito unidades. Todas as casas também contam com Espaço Kids, reforçando a estratégia de transformar a churrascaria em programa familiar, e não apenas em refeição fora de casa.