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Yakult 40 light completa 10 anos de mercado

Com apenas 30 calorias, produto foi lançado para atender aos consumidores que buscam uma alimentação saudável de baixo teor calórico

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Repórter
21/07/2026 10:24

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Yakult 40 light completa 10 anos de mercado
Yakult 40 light completa 10 anos de mercado crédito: DINO

A Yakult, presente no Brasil desde 1968, está celebrando os 10 anos de lançamento do Yakult 40 light. O produto, lançado em 20 de julho de 2016, possui 40 bilhões do probiótico Lactobacillus casei Shirota e tem apenas 30 calorias por frasco de 80g — uma redução de 41% do valor energético comparado ao Leite Fermentado Yakult convencional.

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De acordo com a RDC n.º 429/2020 e a Instrução Normativa n.º 75/2020, para um alimento ser considerado light, é necessária uma redução de, no mínimo, 25% no valor energético ou de algum ingrediente presente na sua composição, em relação ao alimento referência.

Essa versão de leite fermentado é direcionada a consumidores com estilo de vida moderno que se preocupam em manter a saúde por meio de um consumo menor de calorias. Para viabilizar o Lactobacillus casei Shirota em um leite fermentado com redução de calorias, a empresa desenvolveu intensas pesquisas no Instituto Central Yakult, em Tóquio, com o que há de mais moderno em biotecnologia.

O presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto, lembra que a sociedade brasileira mudou muito desde 1968, quando o Leite Fermentado Yakult foi lançado no Brasil. “Hoje, as pessoas buscam alternativas para ter uma saúde equilibrada. E, para contribuir com esse propósito, disponibilizamos no mercado o Yakult 40 light para atender às necessidades de diferentes consumidores”, acentua.

Nas últimas décadas também houve mudanças expressivas no estilo de vida e nos hábitos de consumo dos brasileiros. No mesmo período, as pesquisas sobre a microbiota humana e a saúde foram intensificadas, principalmente no que se refere à importância da ingestão de alimentos com microrganismos probióticos, como o Lactobacillus casei Shirota. “Os alimentos probióticos são reconhecidamente benéficos para a saúde intestinal”, sustenta o executivo.

Probiótico reconhecido

O Leite Fermentado Yakult foi o primeiro alimento com microrganismo probiótico no Brasil a ser reconhecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) — órgão regulador de alimentos e medicamentos no Brasil — como ‘alimento com alegações de propriedades funcionais’, em 2001. Em 2023, a Anvisa aprovou uma nova alegação para o probiótico da Yakult: ‘O leite fermentado contendo Lactobacillus casei Shirota pode contribuir com a saúde do trato gastrointestinal’.

O termo ‘probiótico’, de origem grega, significa ‘para a vida’ e tem sido empregado das mais diversas maneiras ao longo dos últimos anos. A Anvisa define probiótico como ‘microrganismo vivo que, quando administrado em quantidades adequadas, confere um benefício à saúde do indivíduo’ (Resolução RDC nº 241/2018).

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Sobre a Yakult

Fundada em 1955 pelo médico e pesquisador Minoru Shirota, a Yakult Honsha, sediada em Tóquio, no Japão, pesquisa os microrganismos probióticos promotores da saúde. Presente em 40 países e regiões, a marca faz parte dos hábitos alimentares diários de mais de 38 milhões de consumidores no mundo. Para outras informações, basta acessar o site: www.yakult.com.br ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficialInstagram@yakultbrasil e TikTok/yakultbrasil.

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