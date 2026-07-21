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Empresários buscam segurança para entrar em licitações

Novas empresas buscam mais segurança para ingressar no mercado de licitações públicas

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Repórter
21/07/2026 10:24

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Empresários buscam segurança para entrar em licitações
Empresários buscam segurança para entrar em licitações crédito: DINO

O governo realiza diariamente milhões de compras de produtos e serviços para escolas, prefeituras e hospitais públicos por meio de licitações, processos que movimentam bilhões de reais por ano. Assim, cresce o interesse de empresários por orientação especializada para participar de compras governamentais com mais segurança e planejamento.

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O mercado de licitações públicas tem atraído cada vez mais empresas que desejam diversificar suas fontes de faturamento e ampliar sua atuação comercial. Com a modernização dos processos eletrônicos e a consolidação da Lei nº 14.133/2021, empresários de diversos setores passaram a enxergar as compras governamentais como uma oportunidade real de crescimento.

Apesar do aumento do interesse, muitas empresas ainda demonstram preocupação com os procedimentos exigidos para participar das licitações. Questões relacionadas à documentação, análise de editais, cumprimento de exigências legais e operação das plataformas eletrônicas estão entre as principais dúvidas dos empreendedores que pretendem ingressar nesse mercado.

Especialistas em contratações públicas afirmam que a participação em licitações pode ocorrer de forma segura quando a empresa realiza um planejamento adequado e conta com orientação técnica especializada. O primeiro passo geralmente envolve a análise da regularidade fiscal e cadastral da empresa, além da identificação de oportunidades compatíveis com sua capacidade operacional.

As empresas atualmente não conhecem esse mercado de licitação, pois todos penam ser um ambiente complexo e inacessível. Na prática, com a preparação correta, organização documental e análise estratégica das oportunidades, empresas de diferentes portes conseguem participar de forma segura e competitiva.

A digitalização dos processos também contribuiu para aumentar a transparência das contratações públicas. Atualmente, grande parte das licitações ocorre por meio de plataformas eletrônicas, permitindo que empresas participem de certames em diversas regiões do país sem a necessidade de deslocamento físico.

Além da possibilidade de ampliar a carteira de clientes, empresários destacam como vantagem a oportunidade de fornecer para órgãos municipais, estaduais e federais, reduzindo a dependência de poucos clientes do setor privado e aumentando a previsibilidade comercial.

Outro fator que tem impulsionado a entrada de novas empresas no setor é a crescente oferta de serviços especializados de assessoria e representação em licitações. Esses profissionais auxiliam na análise dos editais, preparação da documentação, participação nos pregões eletrônicos e acompanhamento de todas as etapas do processo licitatório.

Dados de entidades ligadas ao empreendedorismo e do site de licitações www.gov.br/compras apontam que micro e pequenas empresas representam a maior parte dos negócios em atividade no Brasil. Nesse cenário, especialistas acreditam que as compras públicas continuarão sendo uma alternativa estratégica para empresas que buscam crescimento sustentável e novas oportunidades de mercado.

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Com a evolução das plataformas digitais e a consolidação das regras previstas na nova legislação, a tendência é que um número cada vez maior de empresas participe das licitações públicas de forma estruturada, segura e profissional.



Website: https://www.instagram.com/viannaconsultores/

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