Segundo semestre é a virada do varejo óptico em 2026

O segundo semestre concentra as principais janelas comerciais do varejo óptico brasileiro: Dia dos Pais (9 de agosto), volta às aulas, Dia das Crianças, Black Friday, Natal e férias de verão. Em um ano em que a Associação Brasileira da Indústria Óptica (Abióptica) aponta para uma transição estratégica do setor, com saída do foco em volume para uma lógica de margem, mix e captura de valor, a preparação antecipada para esses ciclos pode ser determinante para o resultado anual das óticas.

O varejo brasileiro sustenta crescimento no acumulado de 2026, mesmo diante de juros elevados e consumidor mais seletivo, cenário que tende a premiar as operações com maior controle de rentabilidade e experiência de compra. Dados do IBGE compilados pela CNDL e pelo SPC Brasil mostram que as vendas do comércio varejista acumulam alta de 2,0% e o varejo ampliado avança 1,8% no período de janeiro a abril de 2026, na comparação com o mesmo período do ano anterior.

A confiança dos consumidores registrou 88,8 pontos em maio, segundo a FGV, índice que, pela metodologia, ainda indica predominância de cautela, sinalizando que a capacidade de agregar valor à venda tende a ser mais decisiva do que o volume de peças vendidas no segundo semestre.

No varejo óptico, o cenário é de crescimento acima da média do varejo geral. Dados da Abióptica indicam que o setor faturou R$ 7,338 bilhões no primeiro trimestre de 2026, alta de 3% sobre o mesmo período de 2025, com projeção de crescimento de 5,2% para o ano. Ainda assim, a diretora executiva da entidade, Ambra Nobre Sinkoc, pondera que 2026 será um período de ajuste estratégico: “Os planejadores precisam estar preparados para ajustar o rumo, deixando objetivos focados apenas em aumento de volume e direcionando suas estratégias para maior atenção à margem, ao mix e à captura de valor”.

O interesse do consumidor pelo produto óptico ao longo do ano tem padrão documentado. Dados do Google Trends sobre buscas por “óculos de grau” no Brasil em 2025 mostram aceleração consistente a partir de julho, com interesse em patamar máximo entre agosto e outubro, período que cobre volta às aulas, Dia dos Pais e Dia das Crianças. Já as buscas por “óculos de sol” seguem trajetória diferente: crescimento progressivo ao longo do segundo semestre, com pico histórico no verão.

A celebração do Dia dos Pais abre espaço para produtos que unem o funcional ao simbólico: a renovação dos óculos de grau do pai, que muitas vezes estava sendo adiada, um segundo par para uso casual ou os óculos de sol para as férias de verão que se aproximam. As duas curvas cobrem juntas praticamente todo o período de julho a janeiro, sinalizando que as óticas que chegam ao Natal sem estoque posicionado já perderam a janela de conversão.

Sinais de que o setor está se preparando para essa transição já aparecem no comportamento dos próprios lojistas. Monitoramento interno do ssOtica, plataforma de tecnologia que atende mais de 7,4 mil óticas no Brasil, identificou que a parcela da base com ferramentas analíticas ativadas passou de 1,96% em outubro de 2025 para 11,56% em abril de 2026. O crescimento acelerado sugere uma busca crescente por instrumentos de leitura de rentabilidade, giro e composição de vendas, indicadores que se tornam ainda mais críticos no segundo semestre, quando as datas comemorativas concentram o maior volume de vendas do ano.

A mudança de mentalidade que o calendário comercial exige vai além de estoque e promoções. Para Evellyn Emídia, Gestora de Marketing do ssOtica, o que separa as óticas que crescem com qualidade nesse período não é a data em si, mas como cada loja a usa.

“As óticas que estão crescendo com mais qualidade pararam de encarar essas datas como ocasião de queimar armação de entrada com desconto agressivo. Elas invertem a lógica: usam o tráfego naturalmente mais alto do segundo semestre para conversar sobre o que agrega valor: lentes com tecnologia, multifocais, tratamentos antirreflexo, o segundo par. O desconto deixa de ser o argumento principal e passa a ser, no máximo, um detalhe da negociação”, afirma.

A executiva identifica três movimentos práticos que separam quem cresce com qualidade nesse período: planejar o estoque com base no próprio histórico, garantindo que os produtos de maior valor estejam disponíveis nas datas certas em vez de improvisar; usar a base de clientes de forma ativa, com lembretes de recompra e convites para revisão de grau, transformando cada data em oportunidade de relacionamento e não apenas de captação; e desenhar as promoções para preservar margem, com combos e condições que aumentam o valor do carrinho em vez de simplesmente reduzir o preço.

“Sem dado organizado, o planejamento vira palpite, e palpite não sustenta margem”, conclui Evellyn. Para aprofundar a discussão sobre gestão de alta performance em óticas, o ssOtica mantém conteúdo especializado sobre o tema em seu canal de referência para o setor.

As óticas que chegarem ao Dia dos Pais, ao Dia das Crianças e à Black Friday com estoque calibrado, portfólio definido e rentabilidade monitorada terão vantagem estrutural sobre as que apenas reagirem à demanda quando ela aparecer. Em um mercado onde o consumidor pesquisa mais, compara mais e exige mais relevância antes de decidir, a preparação com antecedência deixa de ser diferencial e passa a ser condição de competitividade para o varejo óptico no segundo semestre de 2026.

Sobre o ssOtica

O ssOtica é uma plataforma de tecnologia voltada para o setor óptico brasileiro, desenvolvida pela Ipê Digital. A solução atua na gestão, na operação e no apoio à venda de óticas independentes e redes em todo o país.

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