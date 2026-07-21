Influenciador de Brasília, Eldo Gomes, lança série de turismo

Jornalista e influenciador Eldo Gomes lançou recentemente a série “Eldo Por Brasília”, destinada à divulgação do turismo no Distrito Federal. A produção é publicada no perfil oficial do Instagram @EldoGomes e distribuída também nas plataformas TikTok, YouTube e Kwai, por meio de vídeos curtos que apresentam destinos, paisagens e experiências turísticas da capital federal.

A iniciativa tem como objetivo aproximar moradores e visitantes dos principais atrativos da cidade, oferecendo informações sobre monumentos, parques, mirantes, áreas naturais e espaços reconhecidos pelo potencial turístico. Cada episódio reúne dados sobre as características dos locais, curiosidades históricas e possibilidades de visitação, permitindo a montagem de roteiros alternativos ao tradicional cartão?postal.

A série do influenciador de Brasília percorre diferentes regiões do Distrito Federal, destacando patrimônios arquitetônicos, áreas de contemplação e opções de lazer ligadas ao turismo cultural, de natureza e de recreação. O formato audiovisual, adaptado para consumo em redes sociais, prioriza a linguagem acessível e recursos visuais que facilitam a compreensão por públicos variados.

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A estratégia de distribuição em múltiplas plataformas amplia o alcance do conteúdo sobre Brasília e acompanha a crescente demanda por informações de viagem nas redes digitais. Ao reunir sugestões de passeios e locais para visitação, a produção contribui para a valorização dos destinos locais e para a integração de novos roteiros turísticos na capital.