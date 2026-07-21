Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Influenciador de Brasília, Eldo Gomes, lança série de turismo

A série “Eldo Por Brasília”, criada pelo jornalista e influenciador Eldo Gomes, apresenta destinos, paisagens e experiências turísticas do Distrito Federal. O conteúdo é divulgado nas redes Instagram, TikTok, YouTube e Kwai, visando ampliar a oferta de informação sobre roteiros na capital.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
21/07/2026 09:26

compartilhe

SIGA
×
Influenciador de Brasília, Eldo Gomes, lança série de turismo
Influenciador de Brasília, Eldo Gomes, lança série de turismo crédito: DINO

Jornalista e influenciador Eldo Gomes lançou recentemente a série “Eldo Por Brasília”, destinada à divulgação do turismo no Distrito Federal. A produção é publicada no perfil oficial do Instagram @EldoGomes e distribuída também nas plataformas TikTok, YouTube e Kwai, por meio de vídeos curtos que apresentam destinos, paisagens e experiências turísticas da capital federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A iniciativa tem como objetivo aproximar moradores e visitantes dos principais atrativos da cidade, oferecendo informações sobre monumentos, parques, mirantes, áreas naturais e espaços reconhecidos pelo potencial turístico. Cada episódio reúne dados sobre as características dos locais, curiosidades históricas e possibilidades de visitação, permitindo a montagem de roteiros alternativos ao tradicional cartão?postal.

A série do influenciador de Brasília percorre diferentes regiões do Distrito Federal, destacando patrimônios arquitetônicos, áreas de contemplação e opções de lazer ligadas ao turismo cultural, de natureza e de recreação. O formato audiovisual, adaptado para consumo em redes sociais, prioriza a linguagem acessível e recursos visuais que facilitam a compreensão por públicos variados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A estratégia de distribuição em múltiplas plataformas amplia o alcance do conteúdo sobre Brasília e acompanha a crescente demanda por informações de viagem nas redes digitais. Ao reunir sugestões de passeios e locais para visitação, a produção contribui para a valorização dos destinos locais e para a integração de novos roteiros turísticos na capital.



Website: https://www.eldogomes.com.br/eldoporbrasilia/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay