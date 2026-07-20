Calor e umidade aumentam o risco de micoses pós-praia

Sol, mar e piscina costumam ser uma boa combinação para momentos de lazer. Mas a junção de calor, suor, areia e roupas molhadas também aumenta o risco de alguns problemas de pele. A alta busca por destinos praianos no Brasil ajuda a explicar a relevância do tema. Em 2025, por exemplo, somente a cidade do Rio de Janeiro recebeu 12,5 milhões de turistas, um recorde para o setor. Com praias cheias em diferentes épocas do ano, aumenta também a exposição a condições que favorecem o surgimento de problemas como micoses, foliculites, dermatites e infecções bacterianas.

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), cerca de 20% da população convive com algum tipo de micose, percentual que pode chegar a 35% entre os idosos. Já dados da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) apontam que mais de 3,8 milhões de brasileiros enfrentam doenças fúngicas graves, incluindo casos de onicomicose, infecção que afeta as unhas.

De acordo com Lourdes Amália, médica da área de clínica médica do AmorSaúde, rede de clínicas parceiras do Cartão de TODOS, e pós-graduada em dermatologia, alguns hábitos comuns da rotina praiana acabam favorecendo o surgimento desses problemas.

“Durante os dias de praia, a pele fica exposta a fatores que favorecem a proliferação de fungos e bactérias, principalmente quando há excesso de umidade, suor e permanência prolongada com roupas molhadas. Por isso, alguns cuidados simples fazem toda a diferença na prevenção”, explica.

O que são as micoses

As micoses são infecções causadas por fungos que encontram condições favoráveis para se desenvolver em ambientes com calor, umidade e pouca ventilação. Segundo o Ministério da Saúde, elas podem atingir diferentes partes do corpo, como pele, cabelos e unhas, sendo as chamadas micoses cutâneas as mais comuns na população.

Embora geralmente não representem risco grave à saúde, essas infecções podem causar coceira, vermelhidão, descamação, ardência e desconforto, além de exigir tratamento médico quando não são identificadas precocemente.

Cinco problemas de pele que podem aparecer após dias de praia

Nem toda alteração na pele após um dia de mar está relacionada à exposição solar. Algumas condições tendem a se tornar mais frequentes justamente por causa da combinação de umidade, suor e atrito.

1) Frieira (pé de atleta)

A frieira é uma das micoses mais frequentes. Ela costuma surgir entre os dedos dos pés, região que permanece úmida por mais tempo após banhos de mar, piscina ou uso prolongado de calçados fechados. Os principais sinais incluem coceira intensa, descamação, vermelhidão, pequenas rachaduras na pele e sensação de ardência.

2) Micoses em outras regiões do corpo

Além dos pés, os fungos também podem atingir áreas de dobra, como virilha, axilas, região sob as mamas e pescoço. Os sintomas mais comuns são manchas claras ou avermelhadas, descamação, coceira persistente e irritação local.

3) Foliculite

A foliculite ocorre quando os folículos pilosos ficam inflamados. O problema pode ser favorecido pelo suor excessivo, pelo atrito da roupa de banho e pela permanência prolongada com a pele úmida. Entre os sinais mais frequentes estão pequenas bolinhas vermelhas, lesões semelhantes à acne, sensibilidade ou dor local e coceira.

4) Dermatites e irritações

A pele também pode reagir ao atrito da areia, ao contato prolongado com a água salgada, ao suor e até mesmo a produtos cosméticos utilizados durante o passeio. Nesses casos, é comum observar vermelhidão, coceira, ardência e sensação de ressecamento.

5) Infecções bacterianas

Pequenos machucados, cortes ou lesões podem servir como porta de entrada para bactérias. Embora menos frequentes, essas infecções exigem atenção para evitar complicações.

Porque esses problemas são mais frequentes na praia

Os fungos e bactérias estão naturalmente presentes no ambiente e até mesmo na pele humana. O problema surge quando encontram condições favoráveis para se multiplicar. Segundo Lourdes, a praia reúne vários desses fatores ao mesmo tempo.

“Calor, suor, umidade e roupas molhadas criam um ambiente favorável para a proliferação de microrganismos. Regiões do corpo que permanecem abafadas ou úmidas por longos períodos costumam ser as mais vulneráveis”, afirma. As áreas que merecem maior atenção incluem:

Entre os dedos dos pés;

Virilha;

Axilas;

Região sob as mamas;

Dobras da pele;

Áreas cobertas por roupas molhadas.



Quando uma irritação merece avaliação médica

Nem toda coceira ou vermelhidão representa um problema grave. Muitas vezes, a pele apenas reage ao calor, ao atrito ou ao contato com o sal. No entanto, a médica alerta para alguns sinais que indicam a necessidade de procurar ajuda profissional, como sintomas que persistem por vários dias, coceira intensa, dor local, presença de secreção, mau cheiro, lesões que aumentam de tamanho e febre associada às alterações na pele.

“Quando os sintomas não melhoram espontaneamente ou começam a evoluir, é importante buscar avaliação médica. O diagnóstico correto permite identificar a causa do problema e indicar o tratamento mais adequado”, orienta a profissional.

Como prevenir micoses e infecções de pele na praia

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A boa notícia é que medidas simples ajudam a reduzir significativamente o risco de desenvolver essas condições. “Grande parte das infecções de pele pode ser evitada com hábitos simples de higiene e com o cuidado de não permanecer por muito tempo com a pele úmida. A prevenção continua sendo a melhor estratégia”, destaca Lourdes. Entre os principais cuidados recomendados pela médica estão: