Gulf apresenta adjuvantes selo Regenera no Congresso ANDAV

A Gulf Oil Brasil apresentará os adjuvantes Agefix E8 e OMA durante a 15ª edição do Congresso ANDAV, realizado entre 11 e 13 de agosto no Transamerica Expo Center. Os produtos receberam o Selo Regenera, certificação concedida pela QIMA após auditoria independente que avalia origem das matérias?primas, processos produtivos, rastreabilidade e impactos ambientais, em conformidade com princípios da agricultura regenerativa.

O selo indica que os adjuvantes atendem a critérios de sustentabilidade definidos pela QIMA. A certificação será divulgada ao público presente no congresso, que reúne distribuidores, revendas, indústrias e especialistas do setor de insumos agropecuários.

De acordo com a Gulf Oil Brasil, o Agefix E8 tem como objetivo melhorar a distribuição da calda e aumentar a aderência às folhas, reduzindo perdas na aplicação. O OMA é indicado para potencializar a ação de defensivos agrícolas, sobretudo fungicidas, e pode ser utilizado em culturas como soja, algodão, banana e fruticultura.

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Com a inclusão do Selo Regenera, os dois adjuvantes passam a integrar o portfólio da empresa como insumos alinhados a práticas de agricultura regenerativa. As projeções para a safra 2026/2027 apontam manutenção da demanda por tecnologias que aumentem a eficiência das aplicações agrícolas em culturas como soja, milho, algodão e florestas plantadas. Nesse cenário, distribuidores e revendas permanecem responsáveis pela difusão de tecnologias e insumos aos produtores rurais.