Moda autoral impulsiona ecossistema criativo em Maceió

O mercado de moda em Alagoas vive um momento de fortalecimento dos pequenos negócios. Segundo levantamentos do Sebrae Alagoas, 20.874 empresas atuam na cadeia da moda no estado e mais de 95% delas são microempreendedores individuais (MEIs) e microempresas. Entre 2024 e 2025, o número de negócios cresceu 1,4%, com expectativa de expansão de 21,4% nos próximos cinco anos, indicando um ambiente favorável ao desenvolvimento de marcas independentes e novos modelos de negócio.



Além do crescimento do setor, o Sebrae identifica uma mudança no perfil do consumidor. Em vez de acompanhar apenas tendências de moda, o público passou a valorizar peças com identidade, processos produtivos transparentes, produção em menor escala e maior conexão com quem cria. Para a instituição, esse comportamento abre espaço para empreendedores que apostam em diferenciação, relacionamento com o cliente e fortalecimento de marca.

É nesse contexto que se insere a Nordesphyna, espaço de moda, arte e cultura inaugurado em agosto de 2025, no histórico Beco da Rapariga, no bairro de Jaraguá, em Maceió. Fundado pela estilista Gabriella Abuleac, o projeto reúne mais de 20 marcas independentes, além da marca própria, em uma curadoria voltada à moda autoral, ao design contemporâneo e à valorização da produção criativa nordestina.

Inspirada na trajetória da Bem Phyna, plataforma de moda circular criada por Gabriella em São Paulo, a Nordesphyna nasceu como um ambiente de conexão entre criadores, consumidores e a cultura local. Além da comercialização de peças, o espaço promove exposições, oficinas, encontros e experiências ligadas à economia criativa. Entre as marcas participantes estão Aster, Bem Phyna, Bruna Bert, By Nomads, Cajá, Camila Pedroza, Ceramiquinho, Entre Artes, Lebloss, Mimani, Nebulosa, Nitx e Paulo Chagas, além de coleções próprias.

Com formação em Imagem da Moda pelo Instituto Marangoni, em Paris, e passagens por casas internacionais como Stella McCartney e Alexander Wang, Gabriella Abuleac explica que a proposta da Nordesphyna é criar um espaço dedicado à valorização da produção autoral nordestina.

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“A Nordesphyna foi criada para conectar moda, cultura e território por meio da curadoria de criadores independentes. Nosso objetivo é ampliar a visibilidade da produção autoral nordestina, aproximando esses trabalhos de novos públicos e fortalecendo uma cadeia criativa baseada em identidade e qualidade”, afirma a criadora.



Além da operação física em Maceió, a Nordesphyna mantém um e-commerce que comercializa peças para consumidores de diferentes estados brasileiros e do exterior. Em 2026, a marca também passou a integrar a curadoria da House of Curated, boutique especializada em marcas independentes sediada em Lisboa, ampliando sua presença no mercado europeu.



O modelo integra loja física, plataforma digital e programação cultural, buscando fortalecer a visibilidade das marcas participantes e ampliar o alcance da moda autoral nordestina. A partir do segundo semestre de 2026, os produtos da Nordesphyna estarão também nas araras da flagship da multimarcas Pinga Store, nos Jardins, em São Paulo.