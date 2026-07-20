Câmara de Comércio de Hollywood expande para o setor de hotelaria de luxo

A Câmara de Comércio de Hollywood, conhecida pelo icônico letreiro de Hollywood® e pela Calçada da Fama de Hollywood®, está expandindo para o setor de hotelaria de luxo por meio de uma parceria estratégica com a The Scene Hotels & Resorts para lançar a Hollywood Hotels & Residences.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260720892958/pt/

A The Scene Hotels & Resorts, com mais de 40 anos de experiência combinada em hotelaria, viagens e desenvolvimento de marcas, liderará o desenvolvimento e a gestão da marca. A parceria levará o estilo de vida de Hollywood para hotéis de luxo e residências de marca em todo o mundo, criando destinos imersivos inspirados na capital mundial do entretenimento.

"Esta parceria representa muito mais do que uma expansão da marca Hollywood — ela reflete nossa visão de Hollywood como o principal centro mundial de entretenimento, criatividade e comércio", disse Ron Frierson, presidente e CEO da Câmara de Comércio de Hollywood. "Ao aprofundarmos nossas parcerias internacionais, estamos criando novas oportunidades para turismo, investimento, inovação e crescimento econômico sustentável para as gerações futuras."

O lançamento segue o anúncio de uma parceria de 20 anos entre a Câmara de Comércio de Hollywood e a The Scene Hotels & Resorts. O portfólio contará com propriedades de luxo com acomodações premium, espaços sociais, experiências culinárias e programação que celebram o legado de Hollywood e a cultura de cada destino. Projetos adicionais serão anunciados à medida que o portfólio crescer.

A parceria foi intermediada pela United Talent Agency.

Sobre a Câmara de Comércio de Hollywood

Fundada em 1921, a Câmara de Comércio de Hollywood dedica-se a promover a vitalidade econômica, a riqueza cultural e o bem-estar cívico de Hollywood. Representando quase 700 organizações associadas que, juntas, empregam mais de 148.000 pessoas, a Câmara é a maior e mais influente organização empresarial de Hollywood.

Como principal defensora da comunidade empresarial de Hollywood, a Câmara reúne líderes de diversos setores para promover iniciativas que fortaleçam a economia local, melhorem a qualidade de vida e elevem a posição de Hollywood como o principal destino mundial de entretenimento, turismo, investimento e inovação.

A Câmara também se orgulha de ser a guardiã de dois dos marcos culturais mais reconhecidos do mundo — a icônica Calçada da Fama de Hollywood e o lendário letreiro de Hollywood — preservando e promovendo esses símbolos globais em nome de Hollywood e seus moradores, empresas e visitantes.

Ron Frierson atua como presidente e diretor executivo, Dan Halden como diretor de Operações e Jerry Neuman como presidente do Conselho para o mandato de 2026–2027.

Sobre a Hollywood Hotels & Residences

A Hollywood Hotels & Residences é uma marca de hospitalidade de luxo que leva o glamour, a criatividade e o charme atemporal de Hollywood para destinos excepcionais ao redor do mundo. Por meio da colaboração com proprietários de hotéis, investidores e incorporadores imobiliários, a marca cria hotéis de luxo, residências exclusivas e experiências de estilo de vida inspiradas no legado de entretenimento, narrativa e inovação de Hollywood. Cada propriedade combina design cinematográfico, hospitalidade sofisticada e experiências inspiradas na cultura local, oferecendo destinos que capturam a energia de Hollywood e celebram a cultura e o caráter de cada local.

*Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Jad Aridi

Jad@hollywoodhotelsandresidences.com

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Ana Martinez

ana@hollywoodchamber.net

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