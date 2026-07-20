A Epic Flight Academy concorda em adquirir até 50 aeronaves Pipistrel Voyager, complementando sua frota de treinadores e apoiando a expansão contínua do treinamento de pilotos

A Pipistrel, uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT) e afiliada da Textron Aviation Inc., anunciou hoje a Epic Flight Academy como cliente de lançamento do Pipistrel Voyager durante a conferência de imprensa da Textron Aviation na EAA AirVenture 2026. A empresa assinou um contrato de compra para até 50 aeronaves Voyager, com um pedido de 10 entregas iniciais a partir de 2027 e opções para até 20 aeronaves adicionais em 2028 e 20 em 2029, apoiando a expansão contínua de sua frota de treinamento e a crescente demanda por treinamento de pilotos.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260720104863/pt/

Epic Flight Academy agrees to purchase up to 50 Pipistrel Voyager aircraft, supplementing its fleet of trainers as it supports continued pilot training (Photo Credit: Pipistrel, a Textron Inc. company and an affiliate of Textron Aviation Inc.)

A Epic Flight Academy, com sede na Flórida, é uma provedora de treinamento de voo que oferece treinamento de pilotos de acordo com as Partes 141 e 61 da FAA em diversas localidades nos EUA. Com uma frota de treinamento de 70 aeronaves, incluindo Cessna Skyhawks, a Epic continua investindo em plataformas de treinamento que apoiam o desenvolvimento de pilotos.

Voyager é uma aeronave de treinamento de última geração, projetada para atender às necessidades em constante evolução de escolas de aviação e programas de treinamento de pilotos em todo o mundo. Foi construído especificamente para estar em conformidade com as novas regulamentações de Modernização da Certificação de Aeronavegabilidade Especial (MOSAIC), expandindo tanto a capacidade da aeronave quanto as oportunidades de treinamento de pilotos.

“O Pipistrel Voyager é ideal para a Epic Flight Academy, complementando sua frota consolidada de aeronaves Cessna Skyhawk com uma plataforma que expande ainda mais a capacidade e a flexibilidade de treinamento”, disse Chris Crow, vice-presidente de Vendas de Aeronaves a Pistão e Utilitárias. “O Voyager complementa perfeitamente a frota de aeronaves a pistão Cessna da Academia com uma plataforma de treinamento eficiente e construída especificamente para esse fim, que ajuda a aumentar a capacidade, apoia a progressão consistente do treinamento básico ao avançado e maximiza a utilização em suas principais missões de instrutor-aluno.”

À medida que as escolas de aviação buscam soluções práticas e escaláveis, o Pipistrel Voyager reflete a dedicação da empresa em desenvolver plataformas inovadoras para a próxima geração de pilotos — com o respaldo da capacidade da Textron Aviation de projetar e oferecer a melhor experiência de aviação com o portfólio de produtos mais versátil do setor.

“Na Epic Flight Academy, avaliamos cada aeronave com base em uma pergunta simples: ela torna nossos alunos mais seguros, nosso treinamento mais eficaz e nossa operação mais eficiente?”, disse Danny Perna, fundador e CEO da Epic Flight Academy. “O Pipistrel Voyager atende a todos os três requisitos. Ele complementa nossa frota de Cessna, fornecendo uma plataforma de treinamento moderna e específica que expande a capacidade, reduz os custos operacionais e apoia a próxima geração de pilotos profissionais. Estamos entusiasmados em sermos o cliente lançador da Pipistrel e em ajudar a moldar o futuro do treinamento de voo.”

Com um design simplificado e baixos custos operacionais diretos, o Voyager oferece uma solução escalável para escolas de aviação que buscam modernizar suas frotas. A aeronave baseia-se na abordagem comprovada da Pipistrel para plataformas de treinamento eficientes, introduzindo ao mesmo tempo capacidade e flexibilidade aprimoradas para uma ampla gama de missões.

Sobre o Pipistrel Voyager

Pipistrel Voyager é uma aeronave de treinamento de última geração, projetada especificamente para atender às crescentes necessidades de treinamento de pilotos. Concebida para estar em conformidade com as regulamentações MOSAIC previstas, a aeronave de dois lugares amplia a capacidade das escolas de aviação, mantendo a eficiência e a simplicidade que os operadores esperam da Pipistrel. O Voyager oferece suporte a treinamento IFR diurno e noturno, certificação de parafuso intencional e progressão de pilotos iniciantes a avançados.

Equipado com aviônicos Garmin AXIS, um sistema de piloto automático de três eixos e um sistema de paraquedas balístico integrado, a aeronave proporciona capacidade de treinamento moderna com consciência situacional aprimorada e uma camada adicional de segurança. Com um alcance esperado de 740 milhas náuticas, um motor Rotax 912 ULS e uma configuração instrutor-aluno especialmente desenvolvida, a Voyager ajuda as escolas de voo a maximizar a utilização da aeronave, apoiar missões de treinamento estendidas e aumentar a produção de treinamento, mantendo um perfil de baixo custo operacional.

Sobre a Pipistrel

Com sede em Ajdovš?ina, Eslovênia, a Pipistrel, uma empresa afiliada à Textron Aviation Inc., tem foco em soluções de aeronaves elétricas, híbridas-elétricas e com propulsão convencional. A Pipistrel atua com agilidade para criar soluções inovadoras voltadas a diversos segmentos, incluindo treinamento, aviação comercial e defesa. A Velis Electro, a primeira e, atualmente, a única aeronave elétrica do mundo com certificação de tipo completa, e o Alpha Trainer constituem a base para escolas de aviação e o treinamento de pilotos. A Pipistrel vem transformando a aviação ao expandir as fronteiras da tecnologia para criar soluções de mobilidade que impactam positivamente o futuro do voo.

Sobre a Textron Aviation Inc.

Nós inspiramos a jornada de voar há quase 100 anos. A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., capacita nossos talentos coletivos nas marcas Beechcraft, Cessna, Hawker e Pipistrel para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação aos nossos clientes. Com uma linha que vai de jatos executivos, turboélices e motores a pistão leves e de alto desempenho a soluções para missões especiais, treinamento militar e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de aviação mais versátil e abrangente do mundo, apoiado por uma força de trabalho responsável por mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral já produzidas globalmente. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso desempenho lendário, confiabilidade e versatilidade, além de nossa sólida rede global de atendimento, para voos acessíveis, produtivos e adaptáveis. Para mais informações, acesse www.txtav.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede internacional de negócios aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para fornecer aos clientes soluções e serviços inovadores. Ela é conhecida no mundo todo por suas poderosas marcas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Certas declarações neste comunicado de imprensa podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; essas declarações prospectivas referem-se apenas à data em que foram feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizá-las. Essas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos por tais declarações prospectivas, incluindo, entre outros, a eficácia dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento para desenvolver novos produtos ou despesas imprevistas relacionadas ao lançamento de novos produtos ou programas significativos; nossa capacidade de acompanhar nossos concorrentes no lançamento de novos produtos e atualizações com recursos e tecnologias desejados por nossos clientes; e alterações nos cronogramas de entrega de aeronaves ou cancelamentos ou adiamentos de pedidos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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