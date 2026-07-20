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Climatério e menopausa podem dificultar a perda de peso

Mudanças hormonais, metabólicas e comportamentais influenciam o peso feminino e exigem uma abordagem personalizada para um emagrecimento saudável e sustentável.

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DINO
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Repórter
20/07/2026 15:34

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Caucasian mature woman measuring waist with tape measure while standing in front of mirror in modern home gym, focusing on fitness progress and healthy lifestyle goals
Caucasian mature woman measuring waist with tape measure while standing in front of mirror in modern home gym, focusing on fitness progress and healthy lifestyle goals crédito: DINO

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), publicados pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), mostram que, entre 2003 e 2019, a proporção de mulheres com mais de 20 anos vivendo com obesidade passou de 14,5% para 30,2%, um crescimento superior ao registrado entre os homens no mesmo período.

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A Dra. Álida Herédia, médica pós-graduada em Endocrinologia e Metabologia, afirma que, além dos hábitos de vida, fatores hormonais desempenham um papel decisivo nesse cenário, especialmente durante fases como o climatério e a menopausa, quando mudanças no metabolismo podem tornar a perda de peso mais desafiadora.

Segundo a especialista, o climatério e a menopausa são fases marcadas por intensas oscilações hormonais. A redução dos níveis de estrogênio provoca mudanças significativas na composição corporal, favorecendo a perda de massa muscular, a diminuição do gasto energético e o acúmulo de gordura, especialmente na região abdominal.

A médica também explica que fatores como piora da qualidade do sono, aumento da resistência à insulina, alterações de humor e sensação frequente de cansaço contribuem para o aumento do sedentarismo, tornando o processo de emagrecimento ainda mais desafiador. Como consequência, muitas mulheres relatam que, mesmo mantendo os mesmos hábitos alimentares de anos anteriores, passam a ganhar peso.

“É importante esclarecer que o ganho de peso nessa fase não é causado exclusivamente pelos hormônios. O envelhecimento natural, a redução da massa magra e mudanças no estilo de vida também exercem um papel importante. O que muda é que o organismo passa a responder de maneira diferente aos mesmos hábitos, exigindo estratégias mais individualizadas”, detalha.

Conforme dados divulgados pela Northwell Health, principal rede de serviços de saúde de Nova York, cerca de 80% das mulheres apresentam algum tipo de desequilíbrio hormonal. Em muitos casos, porém, convivem com essas alterações sem identificar sua origem.

Quando a dificuldade para emagrecer pode indicar um problema hormonal

A Dra. Álida Herédia reforça que nem toda dificuldade para emagrecer tem origem hormonal. No entanto, quando a paciente apresenta ganho de peso progressivo, especialmente com aumento da gordura abdominal, associado à fadiga persistente, queda de cabelo, alterações menstruais, ondas de calor, diminuição da libido e distúrbios do sono, mesmo mantendo uma alimentação equilibrada e a prática regular de atividade física, é importante investigar possíveis alterações hormonais e metabólicas.

“Vale ressaltar que precisamos descartar outros fatores, como hipotireoidismo, resistência à insulina, síndrome dos ovários policísticos nas mulheres mais jovens, além das mudanças próprias do climatério e da menopausa. O mais importante é evitar conclusões precipitadas e sempre avaliar a paciente como um todo para chegar ao diagnóstico correto e obter bons resultados”, observa.

Avaliação clínica e exames ajudam a identificar as causas

De acordo com a médica, não existe um único exame capaz de explicar a dificuldade para emagrecer. Na prática clínica, além da avaliação dos hábitos de vida, é necessário analisar exames relacionados à função tireoidiana, glicemia, hemoglobina glicada, insulina, perfil lipídico, função hepática e outros marcadores do metabolismo.

Dependendo da história clínica, também podem ser solicitadas dosagens hormonais, como FSH e estradiol, para avaliação do climatério e da menopausa, além de outros exames específicos quando há suspeita de alterações endócrinas.

Além dos exames, a médica destaca a importância de uma consulta detalhada. “História clínica, composição corporal, hábitos alimentares, qualidade do sono, nível de atividade física, uso de medicamentos e fatores emocionais frequentemente fornecem informações que nenhum exame isolado consegue mostrar”, acrescenta.

Medicamentos são indicados apenas em situações específicas

Segundo Herédia, as diretrizes internacionais recomendam o uso de medicamentos para emagrecimento em pacientes com índice de massa corporal (IMC) igual ou superior a 30 kg/m², ou acima de 27 kg/m² quando há doenças associadas, como diabetes tipo 2, hipertensão arterial, apneia do sono ou dislipidemia.

A decisão, porém, vai muito além do IMC. De acordo com a médica, também são avaliados o risco cardiovascular, o histórico de tentativas anteriores de emagrecimento, o comportamento alimentar, a composição corporal, a presença de doenças metabólicas e as expectativas da paciente.

“Hoje sabemos que a obesidade é uma doença crônica, multifatorial e complexa. Em muitos casos, a medicação atua corrigindo mecanismos biológicos que dificultam o emagrecimento e favorecem a recuperação do peso perdido. Ainda assim, ela deve sempre fazer parte de um tratamento integrado, que inclui alimentação adequada, exercício físico, sono de qualidade e acompanhamento médico”, alerta.

Tratamento individualizado aumenta as chances de sucesso

Na análise da médica, uma abordagem personalizada permite identificar os fatores que realmente dificultam o emagrecimento de cada paciente, sejam eles hormonais, metabólicos, comportamentais, nutricionais ou relacionados ao estilo de vida. “Isso possibilita intervenções mais assertivas e aumenta significativamente as chances de sucesso a longo prazo”, pontua.

O objetivo, conforme frisa a profissional, é preservar a massa muscular, melhorar a saúde metabólica, reduzir o risco de doenças cardiovasculares, aumentar a disposição, melhorar o sono e devolver qualidade de vida.

De acordo com a especialista, a endocrinologia moderna entende que emagrecer de forma saudável significa tratar a causa do problema, e não apenas seus sintomas. Assim, quando a paciente compreende o funcionamento do próprio organismo e recebe um plano individualizado, passa a construir um processo capaz de promover mudanças sustentáveis nos hábitos de vida.

“Cada paciente possui uma história clínica, um metabolismo, uma rotina e objetivos diferentes. Por isso, tratamentos individualizados costumam apresentar resultados melhores”, conclui.

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