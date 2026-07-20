Meia Maratona consolida Foz como destino turístico esportivo

A 17ª Meia Maratona das Cataratas, realizada nos dias 16 e 17 de maio, reuniu mais de 5 mil corredores de 608 cidades brasileiras e 11 países, consolidando-se como um dos principais eventos esportivos do calendário nacional. Além da presença de atletas, acompanhantes e visitantes, o evento movimentou mais de R$ 16 milhões na economia de Foz do Iguaçu, com efeito multiplicador estimado em R$ 25,7 milhões, segundo dados divulgados pelo Parque Nacional do Iguaçu.



Entre os hotéis credenciados para receber os participantes esteve o Golden Park Internacional Foz do Iguaçu, da Rede Nacional Inn. Para o diretor da rede, Ricardo Aly, o reconhecimento reforça a confiança na operação e a capacidade de atender às demandas específicas de um público formado por atletas e seus acompanhantes.

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“A Meia Maratona das Cataratas não é uma prova qualquer. Ela movimenta Foz do Iguaçu, traz atletas de vários lugares e acontece em um cenário muito simbólico para a cidade. Ter o Golden Park como hotel oficial mostra que a unidade está preparada para participar de um momento importante do calendário local”, afirma.



A preparação envolveu ajustes operacionais voltados para a rotina dos corredores. O hotel já conta com uma estrutura que inclui quartos climatizados, restaurante próprio, piscina, academia e sauna. Durante o período da prova, a atenção foi redobrada para garantir que a hospedagem contribuísse para o desempenho dos competidores.



“O principal cuidado foi olhar para a rotina do atleta e adaptar a operação para que a hospedagem ajudasse, e não atrapalhasse, a experiência da prova. Pequenos detalhes fazem diferença, porque o corredor tem horário, preparo, alimentação e descanso muito bem planejados”, explica Aly.



A equipe foi orientada sobre os horários das provas e o perfil dos competidores, de modo a oferecer atendimento ágil e acolhedor. A localização estratégica do hotel, próxima a centros de negócios e com fácil acesso aos principais pontos da cidade, também foi considerada uma funcionalidade para facilitar a logística dos hóspedes.



“Em eventos esportivos, sabemos que o atleta costuma ter uma programação diferente: acorda cedo, precisa se alimentar com calma, organizar seus pertences e sair sem correria. O nosso cuidado foi orientar a equipe para receber esse público com mais sensibilidade e agilidade, principalmente nos momentos de maior movimento”, destaca o diretor.



A expectativa de ocupação durante o período foi positiva, considerando não apenas os corredores, mas também familiares, amigos, assessorias esportivas e grupos de corrida que acompanharam o evento. Esse movimento ampliou o impacto sobre a hotelaria, a gastronomia, o transporte e os atrativos turísticos de Foz do Iguaçu.



“Para a operação do hotel, isso exige mais planejamento. A equipe precisa estar preparada para um volume maior de chegadas, saídas e solicitações específicas. Ao mesmo tempo, é uma oportunidade de mostrar o atendimento da Rede Nacional Inn em momentos de alta demanda”, avalia Aly.



O evento também reforçou o papel dos esportes no fortalecimento do turismo em Foz do Iguaçu. A cidade, já consolidada como destino de natureza e lazer, ganhou visibilidade como polo esportivo e de experiências em meio à Mata Atlântica. Uma pesquisa realizada durante a prova apontou que 80% dos atletas vieram de fora da cidade, permanecendo em média de dois a três dias. Além disso, 45% ampliaram a estadia e 60% viajaram acompanhados, ampliando os benefícios para a hotelaria e gastronomia. Os dados são do site Parque Nacional do Iguaçu.



Para o diretor da Rede Nacional Inn, parcerias como essa reforçam o posicionamento da hotelaria como parte da experiência do destino. “Quando uma unidade como o Golden Park Internacional Foz do Iguaçu participa oficialmente de um evento do porte da Meia Maratona das Cataratas, ela passa a fazer parte da jornada de quem veio competir, torcer ou acompanhar. Esse movimento aproxima a rede de públicos diferentes e mostra nossa capacidade de adaptação”, conclui.



Para saber mais, basta acessar: https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/golden-park-internacional-foz-do-iguacu/

