Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Meia Maratona consolida Foz como destino turístico esportivo

Unidade da Rede Nacional Inn foi um dos hotéis oficiais credenciados para receber os atletas do evento, que movimentou mais de R$ 16 milhões em Foz do Iguaçu

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
20/07/2026 15:23

compartilhe

SIGA
×
Meia Maratona consolida Foz como destino turístico esportivo
Meia Maratona consolida Foz como destino turístico esportivo crédito: DINO

A 17ª Meia Maratona das Cataratas, realizada nos dias 16 e 17 de maio, reuniu mais de 5 mil corredores de 608 cidades brasileiras e 11 países, consolidando-se como um dos principais eventos esportivos do calendário nacional. Além da presença de atletas, acompanhantes e visitantes, o evento movimentou mais de R$ 16 milhões na economia de Foz do Iguaçu, com efeito multiplicador estimado em R$ 25,7 milhões, segundo dados divulgados pelo Parque Nacional do Iguaçu.

Entre os hotéis credenciados para receber os participantes esteve o Golden Park Internacional Foz do Iguaçu, da Rede Nacional Inn. Para o diretor da rede, Ricardo Aly, o reconhecimento reforça a confiança na operação e a capacidade de atender às demandas específicas de um público formado por atletas e seus acompanhantes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“A Meia Maratona das Cataratas não é uma prova qualquer. Ela movimenta Foz do Iguaçu, traz atletas de vários lugares e acontece em um cenário muito simbólico para a cidade. Ter o Golden Park como hotel oficial mostra que a unidade está preparada para participar de um momento importante do calendário local”, afirma.

A preparação envolveu ajustes operacionais voltados para a rotina dos corredores. O hotel já conta com uma estrutura que inclui quartos climatizados, restaurante próprio, piscina, academia e sauna. Durante o período da prova, a atenção foi redobrada para garantir que a hospedagem contribuísse para o desempenho dos competidores.

“O principal cuidado foi olhar para a rotina do atleta e adaptar a operação para que a hospedagem ajudasse, e não atrapalhasse, a experiência da prova. Pequenos detalhes fazem diferença, porque o corredor tem horário, preparo, alimentação e descanso muito bem planejados”, explica Aly.

A equipe foi orientada sobre os horários das provas e o perfil dos competidores, de modo a oferecer atendimento ágil e acolhedor. A localização estratégica do hotel, próxima a centros de negócios e com fácil acesso aos principais pontos da cidade, também foi considerada uma funcionalidade para facilitar a logística dos hóspedes.

“Em eventos esportivos, sabemos que o atleta costuma ter uma programação diferente: acorda cedo, precisa se alimentar com calma, organizar seus pertences e sair sem correria. O nosso cuidado foi orientar a equipe para receber esse público com mais sensibilidade e agilidade, principalmente nos momentos de maior movimento”, destaca o diretor.

A expectativa de ocupação durante o período foi positiva, considerando não apenas os corredores, mas também familiares, amigos, assessorias esportivas e grupos de corrida que acompanharam o evento. Esse movimento ampliou o impacto sobre a hotelaria, a gastronomia, o transporte e os atrativos turísticos de Foz do Iguaçu.

“Para a operação do hotel, isso exige mais planejamento. A equipe precisa estar preparada para um volume maior de chegadas, saídas e solicitações específicas. Ao mesmo tempo, é uma oportunidade de mostrar o atendimento da Rede Nacional Inn em momentos de alta demanda”, avalia Aly.

O evento também reforçou o papel dos esportes no fortalecimento do turismo em Foz do Iguaçu. A cidade, já consolidada como destino de natureza e lazer, ganhou visibilidade como polo esportivo e de experiências em meio à Mata Atlântica. Uma pesquisa realizada durante a prova apontou que 80% dos atletas vieram de fora da cidade, permanecendo em média de dois a três dias. Além disso, 45% ampliaram a estadia e 60% viajaram acompanhados, ampliando os benefícios para a hotelaria e gastronomia. Os dados são do site Parque Nacional do Iguaçu.

Para o diretor da Rede Nacional Inn, parcerias como essa reforçam o posicionamento da hotelaria como parte da experiência do destino. “Quando uma unidade como o Golden Park Internacional Foz do Iguaçu participa oficialmente de um evento do porte da Meia Maratona das Cataratas, ela passa a fazer parte da jornada de quem veio competir, torcer ou acompanhar. Esse movimento aproxima a rede de públicos diferentes e mostra nossa capacidade de adaptação”, conclui.

Para saber mais, basta acessar: https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/golden-park-internacional-foz-do-iguacu/



Website: https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/golden-park-internacional-foz-do-iguacu/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay