Kardia Brasil lança equipamento versátil para treino intenso

Com o crescimento da prática de atividades físicas nos últimos anos, espaços de treino, como os localizados em condomínios, parques públicos e empresas, passaram a exigir soluções mais versáteis e duráveis. Um estudo da Brain Inteligência Estratégica, divulgado pela CNN, mostra que 42% da população incorpora a prática de atividade física na rotina. Entre os mais ativos, 49% dos jovens da geração Z declararam praticar esportes nos últimos 12 meses, enquanto, entre os baby boomers, esse número cai para 36%.



O dado reflete uma tendência global pela busca por estilos de vida mais saudáveis e múltiplas atividades físicas. Um levantamento da Fortune Business Insights estima que o mercado de equipamentos fitness atinja US$ 26,25 bilhões em 2026, podendo chegar a US$ 41,53 bilhões até 2034.



Nesse cenário, a engenharia aplicada ao movimento ganha protagonismo ao criar equipamentos multifuncionais capazes de atender diferentes modalidades em um único espaço. Diante desse panorama, a Kardia Brasil acaba de lançar um equipamento projetado para unir dinamismo, customização e resistência em ambientes de uso intenso, movimento que marca uma nova etapa na evolução das áreas de atividade física em ambientes urbanos e corporativos.



Os engenheiros Jorge Costa e José Victor Frias, CEOs da Kardia Brasil, explicam que a decisão de desenvolver o equipamento surgiu da insatisfação com o que o mercado vinha entregando para áreas externas e corporativas.

“Olhávamos para os projetos existentes e víamos aparelhos obsoletos, com baixa funcionalidade. As soluções disponíveis se limitavam a estruturas monótonas que ofereciam pouquíssimas variações de exercícios. O resultado disso? Equipamentos vazios e o total desinteresse do público. Nós viemos com o objetivo de quebrar esse ciclo de áreas de treino subutilizadas”, afirma Costa.



A proposta da empresa é oferecer versatilidade e customização ao entregar módulos sob medida que atendam à realidade do local. “Não acreditamos na ideia de uma máquina que promete fazer tudo sozinha. Nossa proposta está na linha de montagem e no projeto, entregando o que o cliente precisa dentro de uma dinâmica voltada para calistenia, treino funcional ou força”, explica Frias.



Os engenheiros ressaltam que desafios enfrentados por incorporadoras, gestores de parques e empresas ao planejar áreas de treino também foram considerados. “O grande problema ainda é o chamado ‘fantasma do espaço abandonado’. É muito comum ver incorporadoras investindo verba em áreas de treino que parecem ótimas no papel, mas que na prática sofrem com a falta de versatilidade”, detalha Costa.



“O público perde o interesse na primeira semana porque os aparelhos são limitados e chatos. Para quem administra, isso é o pior dos cenários: um investimento que vira poeira, deprecia o visual do patrimônio e ainda gera custos crônicos de manutenção”, complementa.



A Kardia defende uma abordagem baseada em engenharia aplicada ao movimento. “Significa projetar pensando no dinamismo que o corpo humano exige. Nós criamos estruturas onde a funcionalidade dita a forma, garantindo uma variedade real de exercícios em um espaço compacto. O interesse contínuo dos usuários valida o investimento e transforma a área de treino em um polo de convivência ativa”, avalia Frias.



Outro ponto destacado é a durabilidade. A escolha do inox 304 vai além da estética; ambientes externos e de uso intenso podem destruir o ferro comum e pinturas rapidamente. Esse material impede a oxidação profunda do equipamento, garantindo estabilidade e uma aparência de novo por anos.



Na visão dos executivos, o futuro das áreas de treino está diretamente ligado à multifuncionalidade. O treino de alta performance saiu definitivamente do confinamento das academias comerciais e ganhou as calçadas, os rooftops e as áreas comuns. Com o metro quadrado cada vez mais disputado nas cidades, a baixa funcionalidade virou um erro inaceitável em qualquer projeto.

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“O futuro pertence a soluções compactas e multifuncionais. O público não aceita mais ir até uma área externa para usar um aparelho que só serve para um movimento básico. As pessoas querem dinamismo, versatilidade e design integrado. É aí que a Kardia se apoia, buscando entregar o máximo de utilidade e atratividade com o mínimo de ruído visual”, conclui Frias.



Para saber mais, basta acessar: https://www.kardiabrasil.com.br/