Bell comemora a entrega do 700º Bell 505 durante o Farnborough International Airshow

A Bell Textron Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT), anunciou hoje, durante o Farnborough International Airshow 2026, a entrega do seu 700ºBell 505 a um operador VIP privado, destacando a popularidade da plataforma no segmento de aeronaves corporativas.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260720191932/pt/

Photo by: Bell

"Nossa equipe está honrada em celebrar este marco do Bell 505 aqui no Farnborough International Airshow", disse Robin Wendling, diretor administrativo da Bell na Europa. “O Bell 505 é uma aeronave multimissão incrível, e continuamos a ver operadores escolhendo esta plataforma para integrar suas frotas. Estamos ansiosos para dar as boas-vindas ao nosso mais novo operador à família Bell, ao mesmo tempo que celebramos todos os nossos operadores do Bell 505 nos diferentes segmentos de missão em todo o mundo.”

Desde seu lançamento em 2017, o Bell 505 acumulou mais de 390.000 horas de voo e opera em mais de 55 países em seis continentes. Baseado no comprovado sistema de rotor e transmissão Bell 206L-4, o Bell 505 traz a familiaridade de seu antecessor e aprimora-a com aviônicos intuitivos e confiabilidade operacional, apoiados por uma rede global de especialistas de confiança em suas respectivas áreas para manutenção, reparo e revisão (MRO) e treinamento em simulador.

Além de sua demanda no segmento de viagens VIP, o Bell 505 também serve como a principal plataforma de treinamento para as forças armadas da Jordânia, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Albânia, Montenegro, Indonésia, Iraque e Coreia do Sul, preparando pilotos para o prontidão operacional em guerras modernas. O design de cabine aberta, com assentos em estilo anfiteatro para os passageiros na parte traseira, torna-a ideal para que os alunos acompanhem o que está acontecendo de todos os assentos, maximizando a capacidade de treinamento e fazendo com que a aeronave pareça uma sala de aula voadora. O cockpit de vidro ao redor também proporciona visibilidade operacional ideal.

Para saber mais sobre como as aeronaves Bell realizam missões em todo o mundo, acesse a página de produtos da Bell ou o pavilhão da Bell (nº A031) esta semana durante o Farnborough International Airshow 2026.

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SOBRE A BELL

Pensar além do convencional é o que fazemos. Há mais de 90 anos, reinventamos a experiência de voar – e aonde ela pode nos levar.

Somos pioneiros. Fomos os primeiros a quebrar a barreira do som e a certificar um helicóptero comercial. Participamos da primeira missão lunar da NASA e trouxemos ao mercado sistemas avançados de rotor basculante. Hoje, estamos definindo o futuro da mobilidade aérea avançada.

Com sede em Fort Worth, Texas – como uma subsidiária integral da Textron Inc. – temos localizações estratégicas em todo o mundo. E com quase um quarto de nossa força de trabalho composta por militares que já serviram às Forças Armadas, ajudar nossos militares a cumprir suas missões é a nossa paixão.

Acima de tudo, nossas inovações revolucionárias proporcionam experiências excepcionais aos nossos clientes. Com eficiência. Com confiabilidade. E sempre com a segurança em primeiro lugar.

SOBRE A TEXTRON INC.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que utiliza sua rede global de negócios nas áreas de aviação, defesa, indústria e finanças para fornecer aos clientes soluções e serviços inovadores. A Textron é conhecida mundialmente por suas marcas fortes, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Certas declarações neste comunicado à imprensa são declarações prospectivas que podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; Estas declarações são válidas apenas na data em que foram feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas. Essas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260720191932/pt/

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