Estudante brasileira recebe bolsa Chris Royce Memorial
Estudante da See Saw, parceira da Rosedale Global High School em São Paulo, recebeu a Chris Royce Memorial Scholarship após se destacar em pesquisa, liderança e integridade acadêmica durante o currículo canadense.
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Uma estudante brasileira do Ensino Médio foi premiada com a Chris Royce Memorial Scholarship, premiação concedida pela Rosedale Global High School a alunos que demonstram compaixão excepcional e fortes habilidades de liderança. A conquista ocorreu após o desempenho acima da média no programa de dupla diplomação oferecido pela instituição canadense.
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A aluna cursa o Ensino Médio na See Saw, escola parceira da Rosedale em São Paulo. O programa permite que os estudantes concluam o currículo brasileiro e o canadense da província de Ontário simultaneamente. As disciplinas incluem Política, Economia e Negócios, com foco em pesquisa, pensamento crítico e aplicação prática de conceitos.
Durante o programa, a estudante desenvolveu habilidades de investigação, uso ético de fontes e integridade acadêmica. Participou de concursos internacionais e conquistou o segundo lugar em um desafio sobre uso ético de conteúdo para pesquisa. O rigor do modelo, com avaliações contínuas e feedbacks detalhados, incentivou a superação constante.
Flávia Bravin, mãe de Rafaela e executiva no setor educacional, relata que a filha passou a competir consigo mesma para melhorar a cada projeto. “Ela se empolgou tanto com o modelo, com os feedbacks das avaliações e com o sistema de notas online que passou a competir consigo mesma para se superar a cada projeto”, conta.
A experiência também influenciou a decisão da estudante de cursar o Ensino Superior no Canadá. Em abril, ela visitou universidades na Costa Leste canadense e voltou certa de que queria estudar e viver no país. A premiação Chris Royce Memorial Scholarship, entregue em junho, reconhece exatamente esses valores de liderança e compaixão. É a primeira vez que uma aluna brasileira e latina recebe o prêmio, que em anos anteriores foi concedido predominantemente a estudantes de origem asiática.
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A trajetória da estudante ilustra como programas de dupla diplomação podem ampliar oportunidades reais de acesso ao Ensino Superior internacional, ao mesmo tempo em que desenvolvem competências valorizadas por universidades estrangeiras.
Website: https://rosedaleedu.com/