Estudante brasileira recebe bolsa Chris Royce Memorial

Uma estudante brasileira do Ensino Médio foi premiada com a Chris Royce Memorial Scholarship, premiação concedida pela Rosedale Global High School a alunos que demonstram compaixão excepcional e fortes habilidades de liderança. A conquista ocorreu após o desempenho acima da média no programa de dupla diplomação oferecido pela instituição canadense.

A aluna cursa o Ensino Médio na See Saw, escola parceira da Rosedale em São Paulo. O programa permite que os estudantes concluam o currículo brasileiro e o canadense da província de Ontário simultaneamente. As disciplinas incluem Política, Economia e Negócios, com foco em pesquisa, pensamento crítico e aplicação prática de conceitos.

Durante o programa, a estudante desenvolveu habilidades de investigação, uso ético de fontes e integridade acadêmica. Participou de concursos internacionais e conquistou o segundo lugar em um desafio sobre uso ético de conteúdo para pesquisa. O rigor do modelo, com avaliações contínuas e feedbacks detalhados, incentivou a superação constante.

Flávia Bravin, mãe de Rafaela e executiva no setor educacional, relata que a filha passou a competir consigo mesma para melhorar a cada projeto. “Ela se empolgou tanto com o modelo, com os feedbacks das avaliações e com o sistema de notas online que passou a competir consigo mesma para se superar a cada projeto”, conta.

A experiência também influenciou a decisão da estudante de cursar o Ensino Superior no Canadá. Em abril, ela visitou universidades na Costa Leste canadense e voltou certa de que queria estudar e viver no país. A premiação Chris Royce Memorial Scholarship, entregue em junho, reconhece exatamente esses valores de liderança e compaixão. É a primeira vez que uma aluna brasileira e latina recebe o prêmio, que em anos anteriores foi concedido predominantemente a estudantes de origem asiática.

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A trajetória da estudante ilustra como programas de dupla diplomação podem ampliar oportunidades reais de acesso ao Ensino Superior internacional, ao mesmo tempo em que desenvolvem competências valorizadas por universidades estrangeiras.