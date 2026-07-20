Especialista debate crises e futuro da sociedade na FLIP

Em um cenário global marcado por crises climáticas, polarização e transformações aceleradas pela inteligência artificial, a reflexão sobre a capacidade humana de formular novos futuros ganha espaço no circuito literário. A psicóloga, escritora e especialista em desenvolvimento humano Ana Luísa Winckler, autora do livro A Cor Dar, abordará essa temática durante a programação oficial da Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP).

A autora integra, na sexta-feira, 24 de julho, às 20h30, a mesa “Escrever o fim do mundo: crise, imaginação e literatura”, ao lado das escritoras Ana Rüsche, Elenice Koziel e Letícia Zenevich. O debate, sediado na Casa "Escreva, Garota!", propõe analisar os desafios sociais contemporâneos e o papel da ficção diante de um presente percebido como limitador de alternativas.

O empobrecimento da imaginação coletiva

Segundo a perspectiva da psicóloga, existe uma dimensão estrutural nas crises contemporâneas ligada ao que ela define como o empobrecimento da imaginação coletiva. "Talvez o maior risco de uma sociedade em crise não seja acreditar que o mundo está acabando, mas acreditar que este é o único mundo possível", analisa Ana Luísa.

A especialista argumenta que a sociedade é treinada para se adaptar aos sistemas vigentes, com pouco estímulo para o questionamento. Nesse contexto, o debate aponta a literatura como uma ferramenta capaz de devolver ao ser humano a habilidade de projetar e construir novos caminhos.

De narrativas individuais a coletivas

A discussão na FLIP dialoga com a premissa de A Cor Dar, obra em que a autora investiga experiências de ruptura, identidade e reinvenção. O livro aborda situações que configuram pontos finais, mas forçam a criação de novas linguagens. A proposta da obra ganha dimensão coletiva na mesa de debates, traçando um paralelo: assim como o indivíduo precisa se reconfigurar após uma ruptura, a sociedade também necessita desse movimento.

Com mais de 25 anos de experiência em Recursos Humanos e cultura organizacional, a escritora leva para a literatura a interseção entre a psicologia, o comportamento e o mundo do trabalho. A participação na FLIP amplia o território de discussão aberto por seu livro, questionando como construir novas realidades em ambientes acostumados a reproduzir estruturas antigas.

“Imaginar não é fugir da realidade. É olhar para ela com coragem suficiente para perceber que aquilo que nos disseram ser inevitável talvez seja apenas uma história que repetimos por tempo demais”, conclui a autora.

SERVIÇO

Mesa: “Escrever o fim do mundo: crise, imaginação e literatura”

Participantes: Ana Rüsche, Ana Luísa Winckler, Elenice Koziel e Letícia Zenevich

Data: 24 de julho de 2026

Horário: 20h30

Local: Casa Escreva, Garota! – FLIP 2026 (Paraty, RJ) Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Sobre Ana Luísa Winckler: É psicóloga, escritora, palestrante e estrategista em desenvolvimento humano, com mais de 25 anos de experiência em Recursos Humanos, liderança e cultura organizacional. Fundadora da Prisma Consultoria, atua conectando psicologia, comportamento e transformação. É autora de "A Cor Dar" e colunista, investigando em sua produção as relações entre identidade, trabalho, rupturas e visões de futuro.