Lélio Vieira Carneiro Júnior é campeão de rali cross-country

Empresário, piloto e navegador, Lélio Vieira Carneiro Júnior atua há três décadas no rali cross-country e hoje também se dedica aos comentários esportivos sobre a modalidade. Nascido em Goiânia (GO), é casado há dez anos com Mariana Carneiro e pai de três filhos: Rafael, Donatella e Fiorella. Fiorella, falecida ainda bebê, deu origem ao nome da equipe: Fifi Rally Team.

Lélio Júnior disputa competições off road há 30 anos, dos quais mais de duas décadas no rali cross-country de velocidade, como piloto e navegador. As primeiras conquistas vieram no fim dos anos 1990 e início dos anos 2000, em provas de regularidade, incluindo títulos estaduais em Goiás e o tetracampeonato do Rally Audi Saga, ao lado de Mário Neto.

Em 2002, estreou no Rally dos Sertões, ao lado de Igor Melo a bordo de um Troller pela Equipe Teuto, dando início à trajetória no rali cross-country de velocidade. Nos dois anos seguintes, competiu na Mitsubishi Cup ao lado de Pedro Barini, com pódios nas temporadas de 2003 e 2004. Em 2005, conquistou seu primeiro troféu no Rally dos Sertões, o terceiro lugar na categoria Production Gasolina, pilotando um Mitsubishi Pajero TR4-R ao lado do navegador Rosan Leão.

Nos anos seguintes, foi vice-campeão geral de caminhões pela equipe Ford, a bordo de um F-4000 Território 4x4, como navegador de Vanderlei Cassol, além de terminar entre os cinco primeiros do Rally dos Sertões e da Mitsubishi Cup ao lado de Marcos Antônio. Como navegador de Rafael Martins, foi campeão da Mitsubishi Cup e tricampeão do Rally dos Sertões, nas categorias Production Diesel (2015, Equipe Troller), Pró Brasil (2016, Equipe MEM/Sherpa) e T3 (2018, Buggy Giaffone).

A partir de 2018, Lélio Carneiro voltou a pilotar, com Weberth Moreira como navegador, competindo de ASX-R na Mitsubishi Cup. Em 2019, a dupla foi vice-campeã na categoria Super Production do Rally dos Sertões e terminou entre os dez primeiros na geral. Em 2023, já pela Fifi Rally Team, conquistou seu primeiro título internacional no South American Rally Race (SARR) Series, na Argentina, campeonato de rally raid disputado na América do Sul, cujo percurso combina areia, terra batida, cascalho e trechos de pedra. Em 2024 e 2025, no Rally dos Sertões, a dupla foi bicampeã entre os Carros Challenger, terminando entre os dez primeiros da classificação geral nas duas edições.

Em 2026, Lélio e Weberth conquistaram seu segundo internacional, na classificação geral dos carros do SARR, na Argentina, a bordo do Century CR7 da Fifi Rally Team. Segundo Lélio, a prova argentina está entre as mais difíceis das quais já competiu, incluindo trechos de pedras, dunas, piçarra, areia, entre outros. Weberth, por sua vez, destacou que o SARR costuma introduzir dificuldades adicionais mesmo em etapas consideradas mais simples.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao longo da carreira, Lélio já participou de provas com os seguintes veículos, incluindo VW Gol 1.6 a gasolina, Jeep Cherokee Rubicon V6, Mitsubishi Pajero TR4-R, Ford F-4000, Troller T4, Mitsubishi L-200 e ASX-R, MEM Sherpa, Buggy Giaffone V8, UTV Maverick X3 e UTV Century CR7.