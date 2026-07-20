Nova Pipistrel Voyager traz capacidades de treinamento de última geração e acesso a escolas de aviação

Pipistrel, uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT) e afiliada da Textron Aviation Inc., apresentou hoje a Pipistrel Voyager, uma aeronave de treinamento de última geração projetada para expandir as capacidades das escolas de voo, mantendo a eficiência e a simplicidade que proprietários e operadores esperam da Pipistrel. Desenvolvida especificamente para atender às exigências em evolução do treinamento de pilotos, a Voyager foi projetada para estar conforme as regulamentações previstas da 'Modernization of Special Airworthiness Certification' (MOSAIC). Isto permite que a aeronave suporte missões de treinamento mais abrangentes, enquanto amplia o acesso à formação de pilotos. A previsão é que a aeronave entre em operação em 2027.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260720083433/pt/

New Pipistrel Voyager brings next generation training capabilities and access to flight schools (Photo Credit: Pipistrel, a Textron Inc. company and an affiliate of Textron Aviation Inc.)

A Voyager faz sua estreia mundial no estande da Textron Aviation na AirVenture 2026 da Experimental Aircraft Association (EAA), em Oshkosh, Wisconsin.

Criada para demandas de treinamento moderno

Projetada especificamente para o treinamento intensivo de instrutores e alunos, com foco em eficiência e uso, a Voyager permite que as escolas de aviação complementem a icônica Cessna Skyhawk, uma plataforma versátil e comprovada, reconhecida por otimizar o treinamento e oferecer ampla capacidade operacional. Os recursos de treinamento modernos e relevantes da Voyager incluem:

Capacidade de treinamento em regras de voo por instrumentos (IFR)

Certificação de treinamento em rodopio intencional para instrução avançada

Flexibilidade de missão, abrangendo desde as fases iniciais até as avançadas

Paraquedas balístico integrado, que proporciona tranquilidade adicional

Ponto de entrada acessível, com preço base de € 240.000 para 2026

Juntas, estas capacidades permitem aos operadores otimizar suas frotas e, ao mesmo tempo, ampliar a oferta de treinamentos.

"A Voyager foi projetada para ser um verdadeiro cavalo de batalha no treinamento. Ela oferece às escolas de aviação a capacidade de expandir suas operações, mantendo a eficiência, a acessibilidade e a confiabilidade pelas quais a Pipistrel é conhecida", afirmou Chris Crow, Vice-Presidente de Vendas da Pipistrel. "Além disto, proporciona ao proprietário/operador uma aeronave moderna e capaz, a um preço acessível."

Eficiência sem concessões

Com base na experiência da Pipistrel no projeto de aeronaves de alta eficiência, é previsto que a Voyager ofereça:

Motor Rotax 912 ULS para confiabilidade comprovada

Peso máximo de decolagem de 1.389 libras, permitindo capacidade de missão ampliada

Carga útil de 552 libras para flexibilidade no treinamento

Alcance máximo de 740 milhas náuticas, incluindo reservas IFR, com suporte a operações estendidas

Configuração de dois assentos otimizada para instrução de voo

Estes atributos ajudam os operadores a manter um baixo custo por hora de voo, enquanto atendem à crescente demanda por treinamento.

Aviônica avançada e simplificada

A Voyager está equipada com a nova aviônica de visualização de voo Garmin AXIS, integrando múltiplas funções em um único sistema para proporcionar:

Melhor consciência situacional

Interface do piloto simplificada, incluindo sistema de controle de aceleração por alavanca única

Sistema de piloto automático de três eixos, incluindo botão azul (LVL) e recursos de estabilidade e proteção eletrônicas, que aumentam a facilidade operacional e a estabilidade, além de reduzir a carga de trabalho tanto para alunos como para instrutores

Sistema de aviso de parada de fluxo háptica

A tela AXIS oferece uma interface centralizada para informações da aeronave, do motor e dos sistemas, que se integra perfeitamente a sistemas externos de GPS, NAV/COMM e áudio. Sua tela sensível ao toque de alta resposta também conta com controles físicos para acesso rápido a funções essenciais. Os pilotos podem maximizar a consciência situacional com opções de tela cheia ou tela dividida, aproveitando uma interface de usuário familiar, porém modernizada.

Estes recursos ajudam as escolas de aviação a oferecer um treinamento eficaz, enquanto aumentam a familiaridade com a cabine e a consistência entre as fases do treinamento.

Projetada com o futuro em mente

"A MOSAIC representa uma mudança fundamental no modo como as aeronaves são desenvolvidas e lançadas no mercado, sendo que a Voyager está na vanguarda tanto destas inovações como da questão de acesso", afirmou Chris Hearne, Vice-Presidente Sênior de Engenharia da Textron Aviation. "Ela viabiliza aeronaves com maior capacidade, a introdução mais rápida de novas tecnologias e maior flexibilidade no uso de aeronaves em atividades de treinamento e operações. Por estar baseados em desempenho e fundamentados em dados de segurança comprovados, estes padrões permitem que a inovação avance em um ritmo que reflete melhor a tecnologia atual, mantendo, ao mesmo tempo, o alto padrão exigido pelo setor."

A Pipistrel Voyager está em exposição no estande nº 78 da Textron Aviation na EAA AirVenture, em Oshkosh, de 20 a 25 de julho. Assista ao vídeo da aeronave no YouTube e acesse o kit de mídia para fotos e materiais de mídia adicionais.

Sobre a Pipistrel

Com sede em Ajdovš?ina, Eslovênia, a Pipistrel, uma empresa afiliada à Textron Aviation Inc., tem foco em soluções de aeronaves elétricas, híbridas-elétricas e com propulsão convencional. A Pipistrel atua com agilidade para criar soluções inovadoras voltadas a diversos segmentos, incluindo treinamento, aviação comercial e defesa. A Velis Electro, a primeira e, atualmente, a única aeronave elétrica do mundo com certificação de tipo completa, e o Alpha Trainer constituem a base para escolas de aviação e o treinamento de pilotos. A Pipistrel vem transformando a aviação ao expandir as fronteiras da tecnologia para criar soluções de mobilidade que impactam positivamente o futuro do voo.

Sobre a Textron Aviation Inc.

Nós inspiramos a jornada de voar há quase 100 anos. A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., capacita nossos talentos coletivos nas marcas Beechcraft, Cessna, Hawker e Pipistrel para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação aos nossos clientes. Com uma linha que vai de jatos executivos, turboélices e motores a pistão leves e de alto desempenho a soluções para missões especiais, treinamento militar e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de aviação mais versátil e abrangente do mundo, apoiado por uma força de trabalho responsável por mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral já produzidas globalmente. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso desempenho lendário, confiabilidade e versatilidade, além de nossa sólida rede global de atendimento, para voos acessíveis, produtivos e adaptáveis. Para mais informações, acesse www.txtav.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede internacional de negócios aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para fornecer aos clientes soluções e serviços inovadores. Ela é conhecida no mundo todo por suas poderosas marcas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

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O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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