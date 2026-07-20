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Ypê lança campanha nacional inspirada em 75 anos de história

Empresa 100% brasileira destaca sua presença na rotina das famílias em campanha com veiculação nacional

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Repórter
20/07/2026 13:37

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Ypê lança campanha nacional inspirada em 75 anos de história
Ypê lança campanha nacional inspirada em 75 anos de história crédito: DINO

A Ypê, empresa 100% brasileira do segmento de higiene e limpeza, lança sua nova campanha nacional inspirada em 75 anos de histórias com os brasileiros. A iniciativa valoriza a presença da marca na rotina das famílias e a escolha cotidiana dos consumidores, que fizeram da Ypê parte de suas casas ontem, hoje e amanhã.

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Presente em 95,6% dos lares do país, segundo o ranking Brand Footprint 2025, elaborado pela Kantar, a Ypê reforça a conexão entre uma marca brasileira e as famílias brasileiras. Mais do que marcar uma data, a campanha dá visibilidade a uma história feita de escolhas diárias, proximidade e presença no dia a dia.

Com abrangência nacional, a campanha foi estruturada em uma estratégia 360º para ampliar alcance, frequência e consistência da mensagem “Obrigado por escolher a gente todos os dias”. A veiculação contempla TV aberta, digital, mídia exterior, streaming e influência, combinando canais de grande alcance com ambientes qualificados de conexão com diferentes públicos.

“A Ypê faz parte da vida dos brasileiros há 75 anos porque está presente em momentos simples, cotidianos e importantes dentro de casa. Esta campanha nasce dessa história compartilhada: uma marca brasileira acompanhando escolhas, rotinas e histórias de ontem, de hoje e de amanhã”, afirma Marcela Mariano, CMO da Ypê.

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A campanha terá 30 dias de sustentação, com veiculação em TV aberta, digital, mídia exterior, streaming e influência. Em todos os canais, a mensagem é a mesma: agradecer aos brasileiros por escolherem a Ypê todos os dias e seguir presente em suas casas com qualidade, responsabilidade, transparência e cuidado.



Website: https://www.ype.ind.br/

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