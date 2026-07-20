86% das empresas já implantaram agentes de IA. Apenas 34% confiam neles, revela estudo da Boomi.

A Boomi, empresa de ativação de dados para IA, anunciou hoje uma nova pesquisa conduzida pela Forrester Consulting a seu pedido, mostrando que, apesar da rápida adoção de agentes de IA pelas empresas, a confiança não acompanhou o ritmo da ambição.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260720801866/pt/

Boomi-commissioned independent study finds integration, not smarter models, separates enterprises that trust their AI agents from those stuck in “agentic chaos”

A pesquisa da Forrester, realizada com 409 tomadores de decisão de TI e tecnologia que ocupam cargos de diretoria ou superiores na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico, constatou que 86% das organizações já superaram a fase piloto dos agentes de IA. Entretanto, apenas 34% afirmam confiar nas ações realizadas por esses agentes. Entre as organizações em um estado de "caos de agentes" (o quartil inferior em prontidão operacional nas áreas de governança, integração, gerenciamento de API/MCP e outras categorias), 77% estão entrando em produção, mesmo assim, e se expondo a uma média de US$ 2,1 milhões em custos adicionais decorrentes de multas por não conformidade, perda de clientes, tempo de inatividade operacional e retrabalho. As organizações com "controle de agentes" (o quartil superior em prontidão) são muito mais cautelosas e confiantes: 55% relatam alta confiança nas ações e decisões de seus agentes, em comparação com apenas 22% daquelas em "caos de agentes".

“Esta pesquisa confirma o que estamos observando em todos os lugares: o problema de confiança na IA agêntica é, na verdade, um problema de dados”, afirmou Steve Lucas, presidente do Conselho e CEO da Boomi. “Só é possível confiar que os agentes ajam com base em dados que tenham sido devidamente ativados, conectados e governados, e a maioria das empresas implementou agentes antes de realizar esse trabalho. As empresas que fizeram isso primeiro são as que agora estão obtendo valor real.”

A integração é o que gera confiança

A pesquisa identificou a integração como a principal diferença entre as empresas que confiam em sua IA autônoma e aquelas que não confiam. Os tomadores de decisão com controle autônomo eram três vezes mais propensos do que os de situação de caos autônomo a afirmarem que APIs confiáveis e bem gerenciadas determinam se eles testarão ou não um caso de uso. A plataforma de integração como serviço (iPaaS) apresentou a maior lacuna de adoção entre todos os métodos pesquisados: 46% das organizações com controle autônomo utilizam iPaaS para dar suporte a fluxos de trabalho autônomos, enquanto apenas 25% daquelas em situação de caos autônomo fazem o mesmo.de agentes

A diferença é ainda mais acentuada quando o assunto é a criação dos próprios agentes. Oitenta e seis por cento das organizações com controle agentivo afirmam que os recursos de iPaaS e de gerenciamento de APIs para a criação de agentes de IA são importantes para sua preparação, em comparação com apenas 58% daquelas em caos de agentes — a maior lacuna isolada medida pela Forrester em todo o estudo. Como afirma a Forrester no estudo: “Se os LLMs são como cérebros, os produtos iPaaS são um membro que capacita esse cérebro a agir no mundo físico”.

Líderes que possuem controle sobre os agentes também eram muito mais propensos a priorizar o trabalho operacional nos bastidores. Por exemplo, 47% deles citam a melhoria da integração com ferramentas, APIs e aplicativos como uma área de foco principal, contra 31% daqueles em situação de caos. Estes últimos permanecem focados em aprimorar o próprio modelo de IA, sem criar as conexões necessárias para agir com base nas decisões por ele geradas.

Essa mesma disparidade aparece na forma como as organizações lidam com a proliferação de agentes. Algumas operam atualmente com até 200 agentes, o que a Forrester chama de “purgatório de POC/pilotos”: grandes ambições para agentes de IA estagnam porque eles nunca são conectados aos sistemas corporativos necessários para executar ações baseadas em suas decisões. Líderes que têm controle sobre os agentes têm muito mais probabilidade de antecipar esse problema: 46% estabeleceram uma governança centralizada do MCP (padrão que permite que os agentes se conectem aos sistemas corporativos com segurança), em comparação com 32% daqueles que estão em situação de caos. Além disso, 48% alinharam suas equipes de IA e integração sob um único modelo operacional, contra apenas 37% de seus pares que ainda enfrentam o caos.

Os resultados

As organizações que investem em uma camada de integração robusta são as que colhem os frutos. Entre as organizações com controle sobre agentes, 59% relataram ganhos de produtividade com a implementação de inteligência artificial (IA) baseada em agentes, 51% relataram maior inovação, 46% obtiveram capacidades reutilizáveis aplicáveis a outras áreas do negócio e 45% automatizaram tarefas repetitivas.

A Forrester recomenda que as organizações que buscam superar a lacuna de confiança alinhem suas equipes de IA e integração sob um modelo operacional único, implementem um plano de controle para gerenciar os agentes de IA e introduzam uma camada de orquestração que proporcione aos agentes a capacidade de se conectarem a dados, aplicativos e entre si.

Baixe o estudo completo, intitulado “The Agentic AI Readiness Gap: Insights From Leaders At Organizations Scaling Agentic Pilots To Production” (A lacuna de prontidão para IA com agentes: insights de líderes em organizações que estão escalando pilotos de agentes para a produção) — um documento de liderança de pensamento da Forrester Consulting encomendado pela Boomi — aqui.

Recursos adicionais

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Sobre a Boomi

A Boomi, empresa de ativação de dados para IA, impulsiona a empresa de agentes ao dar vida aos dados em toda a organização. A Boomi Enterprise Platform é a base de dados ativa que fornece a infraestrutura essencial para a transformação orientada por agentes. Ao unificar o design e a governança de agentes, o gerenciamento de APIs e MCPs, a integração e a automação, bem como a gestão de dados em uma única plataforma, a Boomi permite que as organizações aproveitem o poder da IA com conectividade segura e escalável. Com mais de 30 mil clientes e o suporte de uma rede de mais de 800 parceiros, a Boomi ajuda organizações de todos os portes a alcançarem agilidade, eficiência e inovação em escala. Saiba mais em boomi.com.

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Assessoria de imprensa

Elliot Harrison

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