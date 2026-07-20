Menos gente, mais resultado: Silva Gym chega a Nova Lima, MG

Frequentar uma academia lotada, disputar aparelhos e treinar sem acompanhamento virou algo tão comum que muita gente acredita que essa é a única forma possível de praticar atividade física. Mas uma nova academia que será inaugurada no Vale do Sereno, em Nova Lima, pretende mostrar justamente o contrário. A Silva Gym chega a Minas Gerais propondo um modelo baseado em horários agendados, limite de alunos por treino e acompanhamento próximo dos profissionais, criando uma experiência mais personalizada e focada em resultados.

Fundada no Rio de Janeiro há três anos, a rede se prepara para abrir sua primeira unidade em Minas com uma proposta que desafia a lógica tradicional das academias convencionais. Em vez de priorizar o volume de alunos, a Silva Gym aposta em uma operação estruturada para garantir atenção individualizada e maior qualidade na experiência de treino.

“O grande diferencial da Silva Gym é que ela não prioriza a quantidade de usuários, mas a qualidade da experiência. Estamos falando de três alunos para cada profissional, o que permite um acompanhamento muito mais próximo e evita situações comuns em academias tradicionais, como a superlotação e a disputa por aparelhos”, explica Túlio Cária, sócio do empreendimento.

O modelo também prevê agendamento prévio dos treinos por meio de um aplicativo exclusivo. Dessa forma, os horários são organizados para respeitar a capacidade de atendimento da equipe e garantir que cada aluno tenha suporte constante durante toda a jornada de treinamento.

“Acreditamos que a performance está diretamente ligada ao acompanhamento. Quando o aluno recebe orientação contínua, consegue treinar melhor, evoluir com mais segurança e manter a consistência dos resultados”, afirma Cária.

Segundo o empresário, a proposta busca atender a uma demanda crescente de pessoas que desejam um ambiente mais organizado e eficiente para treinar, sem abrir mão do suporte profissional. “Existe uma parcela de consumidores que já não se identifica com academias superlotadas e procura uma experiência mais personalizada. É justamente essa lacuna que queremos preencher em Minas Gerais”, destaca.

Para sustentar esse modelo de atendimento, a unidade de Nova Lima foi planejada para oferecer diferentes ambientes voltados à prática de exercícios, recuperação e bem-estar. O espaço contará com áreas para musculação, cardio, spinning, recuperação física e convivência, além de serviços complementares que reforçam a proposta de experiência integrada.

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Com inauguração prevista para agosto, na região do Vale do Sereno, a expectativa da rede é apresentar ao mercado mineiro um conceito ainda pouco explorado no segmento fitness: uma academia em que o foco principal não está na quantidade de matrículas, mas na qualidade da experiência oferecida a cada aluno.