NIQ nomeia Irina Stoian como diretora comercial de IA

A NIQ anunciou hoje que Irina Stoian faz agora parte da empresa como diretora comercial de IA, um cargo recém-criado para acelerar a estratégia comercial de IA empresarial da NIQ e ajudar os clientes a transformar os recursos de IA da empresa em impacto e crescimento comercial.

Stoian ajudará a alinhar Produto, Tecnologia, Comercial, Parcerias e Marketing com uma estratégia unificada de crescimento baseada em IA. Sua atuação inclui moldar as soluções comerciais de IA, as parcerias estratégicas, os preços e os modelos empresariais, e uma integração mais profunda dos recursos da NIQ com os fluxos de trabalho dos clientes.

A nomeação reforça a estratégia de IA mais ampla da NIQ, que posiciona a empresa como uma infraestrutura de inteligência confiável que impulsiona o comércio orientado por IA. Dentro do seu portfólio de IA, incluindo ConnectAI, NIQ Optiq™ e NIQ Cadence™, a NIQ está ampliando o modo como os clientes acessam dados confiáveis, inteligência e fluxos de trabalho impulsionados por IA.

"A IA não é um recurso que estamos adicionando à NIQ; ela é central na nossa estratégia de produtos", afirmou Jim Peck, diretor executivo da NIQ. "Irina traz exatamente a combinação de credibilidade comercial e fluência em IA de que precisamos para fazer com que a estratégia seja bem recebida pelos clientes".

Stoian vai para a NIQ depois de trabalhar na Palantir Technologies, onde mais recentemente atuou como Líder Comercial de IA e passou quase seis anos ajudando as organizações a empregar e impulsionar soluções orientadas por IA. Durante o seu mandato, ela ocupou cargos de liderança abrangendo estratégia de IA, operações comerciais, execução de entrada no mercado e transformação empresarial. Antes da Palantir, trabalhou na Barclays em cargos analíticos e focados em comercialização e foi reconhecida pelo programa 30 Under 30 da Forbes Romênia.

"Eu vim para a NIQ porque ela tem a combinação rara de dados confiáveis, produtos fortes, escala global, talento excepcional e relações profundas com clientes, necessária para ser líder nesta próxima era", afirmou Stoian. "O que mais me empolga é a oportunidade de ajudar a NIQ a passar de uma parceira confiável de dados a uma parceira de infraestrutura e tecnologia que impulsiona o comércio orientado por IA para clientes ao redor do mundo".

A estratégia unificada da NIQ reúne infraestrutura de inteligência confiável, aplicações impulsionadas pela IA e inteligência de comércio para ajudar os clientes a acessar os recursos da NIQ através de aplicações da NIQ, dentro dos seus próprios ambientes de IA, e por meio de integrações governadas com modelos de IA de ponta.

"À medida que a IA continua evoluindo rapidamente, criamos o cargo de diretora comercial de IA para conectar melhor estratégia de produtos, comercialização e as necessidades dos clientes", afirmou Troy Treangen, diretor de IA e produtos da NIQ. "A Irina ajudará a conectar estratégia, produto, execução comercial e as necessidades dos clientes para traduzir inovação de IA em impacto no mercado".

Sobre a NIQ

A NIQ (NYSE: NIQ) é uma empresa líder em inteligência do consumidor, que oferece a compreensão mais completa e confiável do comportamento de compra do consumidor e revela novos caminhos para o crescimento. Ao combinar uma pegada de dados global incomparável e medição granular de consumo e varejo com décadas de experiência em modelagem de IA, a NIQ constrói sistemas de decisão que ajudam as empresas a transformar dados complexos em ações confiantes.

Com operações em mais de 90 países, a NIQ cobre aproximadamente 82% da população mundial e mais de US$ 7,4 trilhões em gastos globais dos consumidores. Por meio de plataformas baseadas em nuvem, análises avançadas e insights orientados por IA, a NIQ oferece o The Full View™ — ajudando marcas e varejistas a entender o que os consumidores compram, por que compram e o que fazer a seguir.

Para obter mais informações, acesse www.niq.com.

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Declarações prospectivas:

Este comunicado à imprensa sobre a nomeação da diretora comercial de IA da NIQ pode conter declarações prospectivas sobre a estratégia de IA, a execução comercial e as iniciativas estratégicas da NIQ. Essas declarações refletem as atuais expectativas e projeções baseadas nos dados disponíveis, nos padrões históricos e em diversas premissas. Palavras como "irá", "acelera", "expandindo", posiciona", "criado para", "evoluir", "espera", "antecipa" e expressões similares destinam-se a identificar tais declarações prospectivas. Essas declarações não são garantias dos resultados futuros e estão sujeitas a incertezas inerentes, incluindo mudanças nas preferências do consumidor, condições econômicas, avanços tecnológicos e dinâmicas competitivas. Os resultados reais podem diferir significativamente daqueles expressados ou implícitos nestas declarações. Embora nos esforcemos para basear as informações em dados confiáveis e metodologias sólidas, não assumimos nenhuma obrigação de atualizar nenhuma declaração prospectiva para refletir eventos ou circunstâncias futuras, exceto se necessário pela lei aplicável.

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