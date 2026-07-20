WR lança primeiro edifício com conceito housi wellness de MG

Os projetos arquitetônicos inspirados no housi wellness, conceito que propõe oferecer espaços focados na saúde e na longevidade, vêm cada vez mais atendendo às exigências do público. Aliado à proposta dos studios, ou seja, dos apartamentos compactos e funcionais, com ambientes integrados que oferecem custo-benefício, a chance desse modelo de empreendimento cair no gosto do novo perfil de moradores é ainda maior.

Pois é esta a aposta da WR Construtora, que acaba de lançar o projeto Terrace Studios Wellness. O edifício, que será instalado em Ipatinga (MG), tem previsão de entrega em 2030. Um dos destaques do Terrace é a localização. O Bairro Bom Retiro é conhecido por abrigar opções de serviços, comércios e gastronomia. Além de dispor desses estabelecimentos, o local também é bastante próximo do maior hospital da cidade, de uma grande universidade e da Usiminas como geradora de demanda.

Mas o que chama a atenção mesmo são os studios de 27 m² e os ambientes que estão reservados para o 21º andar do edifício. O espaço contará com piscina, sauna, terraço e espaço gourmet, lounge, lavanderia, coworking e uma academia. Toda a estrutura que será investida no empreendimento da WR Construtora coloca o Terrace como uma novidade não apenas para o Vale do Aço, mas para todo o Estado.

“Unir o conceito de studio e de housi wellness numa mesma planta é algo inédito em Minas Gerais, e isso motivou a gente a encarar o desafio de trazer a proposta para cá. Estamos projetando um edifício de alto padrão, com capacidade de oferecer qualidade de vida aos moradores em praticamente todos os ambientes que serão implementados”, explica o fundador e CEO da WR Construtora, Wallace Barreto Simão.

O Terrace também terá um minimercado, quatro andares de estacionamentos e três elevadores espaçosos com funcionamento inteligente. A economia e a autonomia, segundo o executivo da WR, são outros dois pontos de destaque no novo projeto. As medições de água e de energia elétrica serão individualizadas, o que tira o peso da necessidade de gerenciamento desses itens por parte do condomínio. O residencial também vai dispor de um gerador de energia para os portões de acesso e para os elevadores em caso de apagões, evitando riscos e transtornos nas áreas coletivas do prédio.

“O diferencial do Terrace é que seu projeto é totalmente pensado para responder aos requisitos mais exigentes quando se pensa em qualidade de vida num espaço que tenha de conciliar a individualidade e a coletividade. O housi wellness é uma prova de que isso é possível. Morar bem num lugar com ótima localização, com ambientes de lazer, de trabalho e de saúde integrados, é algo que qualquer pessoa deseja – seja um jovem trabalhador ou estudante; seja um idoso que pretenda aproveitar a aposentadoria de forma confortável e segura, sem precisar sair de casa para ter uma vida saudável”, afirma Wallace Barreto Simão.

Sobre a WR Construtora

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A WR Construtora atua há 21 anos no Leste de Minas e é a maior construtora da região. Com mais de três mil unidades entregues em 51 empreendimentos, a empresa mantém presença consolidada em Ipatinga e Governador Valadares, onde já lançou dez projetos. Hoje, a construtora mantém nove obras simultâneas no Leste de Minas, reforçando sua operação e adotando processos certificados de gestão de qualidade.