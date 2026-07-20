Moldando uma geração através do diálogo: Por dentro do Programa de Embaixadores de Debates de Doha

Em um mundo moldado por mudanças e narrativas conflitantes, a capacidade de ouvir, questionar e participar de diálogos construtivos nunca foi tão crucial. Através do Programa de Embaixadores de Debates de Doha, uma produção da Fundação Catar, jovens do mundo todo não apenas aprendem essas habilidades, mas também as aplicam ativamente em suas comunidades, carreiras e áreas de estudo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260720690909/pt/

Shaping a Generation Through Dialogue: Inside the Doha Debates Ambassador Program. Applications are open for young people from around the world to learn to engage and lead through truth-seeking conversations about complex global issues. (Photo: AETOSWire)

Este programa educacional online ensina jovens do mundo todo a debater de uma maneira diferente. Em vez de se envolverem em uma batalha de ideias ao estilo ocidental, os participantes adotam uma abordagem de diálogo baseada no Majlis — um espaço social acolhedor para discutir questões da comunidade. Todos os anos, mais de 400 jovens de mais de 80 países se reúnem para aprender a ouvir uns aos outros, compreender pontos de vista e colaborar na busca de soluções para problemas complexos.

Algoori Maki, de 19 anos, estudante de engenharia na Universidade do Qatar, participou do programa com uma intenção clara: fazer parte de um espaço onde ideias se traduzem em impacto. Mas ela também saiu de lá compreendendo como canalizar convicções em exploração ponderada.

“Eu costumava ver o debate como uma forma de provar meu ponto de vista e vencer uma discussão”, diz Maki. “Mas minha perspectiva mudou. Hoje, vejo o debate como uma forma de explorar ideias, questionar pressupostos e compreender diferentes pontos de vista. Trata-se de ouvir com atenção.”

Para Mohammed Al-Qassabi, um engenheiro de cibersegurança de 26 anos, residente em Doha, com mestrado em IA e cibersegurança cognitiva, o diálogo significativo sempre esteve ligado à forma como as pessoas colaboram, lideram e geram impacto.

Essa crença o levou ao programa de embaixadores, onde sua compreensão sobre o debate começou a mudar. “Eu via o debate como a apresentação de argumentos e a tentativa de convencer os outros”, reflete ele. “Com o tempo, percebi que as discussões são menos sobre vencer e mais sobre compreender.”

Em todos os continentes, os participantes vivenciaram transformações semelhantes. Para Maria Emilia Zapata, uma advogada de 24 anos de Quito, Equador, o programa proporcionou uma estrutura para valores que ela sempre defendeu, mas que não havia articulado.

“A ideia de usar o diálogo para promover a compreensão e encontrar pontos em comum realmente me tocou”, diz ela. “Participar do programa me fez sentir compreendida e como se tivesse encontrado uma comunidade.”

Com formação em Direito e Direitos Humanos, Zapata havia sido treinada em ambientes competitivos. “Passei a ver o debate como uma forma de ouvir, acolher diferentes perspectivas e construir um entendimento mútuo”, explica.

Esse tipo de transformação é um dos principais objetivos do programa. Embora a programação do Doha Debates alcance milhões de pessoas globalmente, seu impacto é medido não apenas pelo número de espectadores, mas pela capacidade dos participantes de articular ideias, ouvir as diferenças e se engajar em um diálogo construtivo. Essas habilidades — os alicerces de um discurso público mais saudável — vão muito além do programa.

Para Elijah Man’Ishimwe, um líder refugiado de 31 anos e estudante de relações internacionais residente em Nairóbi, Quênia, tais habilidades são essenciais.

Tendo crescido no assentamento de refugiados de Nakivale, em Uganda, Man’Ishimwe testemunhou em primeira mão como mal-entendidos podem se transformar em conflitos e como é importante amplificar perspectivas sub-representadas. “Vi este programa como uma oportunidade de trazer essas vozes para conversas globais”, diz ele, “ao mesmo tempo que fortaleço minha própria capacidade de conduzir diálogos com empatia e estrutura”.

O Programa de Embaixadores dos Debates de Doha reflete um compromisso mais amplo da Fundação Qatar com a educação, que vai além do aprendizado tradicional. Por meio de iniciativas como esta, os jovens de hoje não apenas se engajam com o mundo, mas também moldam ativamente o que ele poderá se tornar.

O programa está com inscrições abertas até 24 de agosto para falantes fluentes de inglês com idades entre 18 e 24 anos. Os candidatos interessados ??podem obter mais informações e se inscrever em DohaDebates.com/Ambassador.

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Fonte:AETOSWire

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Sumi Alkebsi

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