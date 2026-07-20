Fundo de pensão capacita para conquistar participantes

Com 3,1 milhões de participantes, os fundos de pensão têm entre suas maiores prioridades elevar esse total, já que o setor planeja dobrar de tamanho nos próximos 10 anos. Para alcançar seus objetivos, é fundamental mostrar de maneira clara e objetiva os detalhes da previdência complementar fechada, que ainda tem pontos pouco conhecidos da maioria das pessoas.

“Precisamos nos comunicar de maneira cada vez mais fácil e objetiva e, para isso, é necessário capacitar os que vão transmitir nossas informações para um crescente número de interessados”, afirma Jarbas de Biagi, presidente da Universidade Corporativa da Previdência Complementar – UniAbrapp. “Nossa meta é chegar a um patrimônio equivalente a 100% do PIB. Hoje esse percentual é de 12%, ou seja, só vamos chegar lá se aumentarmos de maneira exponencial o número de participantes – que, por sua vez, só vão se incorporar ao sistema quando estiverem devidamente informados sobre o setor”.

Nesse cenário, a UniAbrapp realiza treinamentos para profissionais já atua no setor, que irão levar às pessoas interessadas as informações necessárias. Com essa finalidade, a entidade realiza o treinamento “Ferramentas Práticas para Apresentações Executivas”. O mais recente aconteceu em julho e há previsão de novas edições este ano.

Segundo a especialista Carla Tassini, que comanda esse curso, não basta dominar o conteúdo técnico para se comunicar da maneira adequada: “É necessário organizar a mensagem, compreender o público e comunicar-se com clareza, segurança e propósito.”

Ela explica que, para alcançar seus objetivos o curso integra duas vertentes: “Os participantes desenvolvem maior consciência sobre os fatores internos que influenciam sua comunicação e, ao mesmo tempo, aprendem estratégias práticas para estruturar mensagens, criar conexão com a audiência e se comunicar com mais presença e impacto.”

O treinamento, ressalta Carla Tassini, tem enfoque prático, com exercícios, reflexões e ferramentas que poderão ser aplicadas imediatamente no cotidiano profissional.

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“É preciso ter um olhar atento, na tentativa de abranger todos os aspectos que contribuirão para o desenvolvimento da previdência complementar fechada”, reforça Jarbas de Biagi. “E a comunicação correta é vital para que o setor alcance suas metas. Esse treinamento vai nessa direção. Com respostas às dúvidas e conhecendo em detalhes o setor, mais pessoas serão atraídas para o sistema – o que é fundamental para ter um futuro melhor”.