Espro inaugura novas unidades em Marília (SP) e Extrema (MG)

Em um momento de expansão das oportunidades de entrada no mercado de trabalho para jovens, o Espro (Ensino Social Profissionalizante) amplia sua capilaridade nacional com a abertura de duas novas unidades de atendimento: uma em Extrema, em Minas Gerais, e outra em Marília, no interior de São Paulo. Previstas para iniciar as operações em julho e setembro, respectivamente, as estruturas terão capacidade conjunta para atender até 500 jovens por semana.

As duas unidades serão administrações próprias do Espro e funcionarão dentro de instituições de ensino parceiras. Em Extrema, a operação será alocada na FAEX – Universidade de Extrema, localizada na Avenida Paulo Migliorini, 303, no bairro Morro Grande. Já em Marília, o espaço ficará instalado na Univem – Universidade de Marília, na Rua Hygino Muzy Filho, 529, no bairro Mirante.

Cada unidade contará com uma sala de treinamento, um laboratório de informática, uma sala administrativa e equipe dedicada ao atendimento dos jovens, incluindo instrutores do Programa de Aprendizagem e assistente social. A proposta é aproximar a formação teórica dos jovens aprendizes dos territórios onde vivem e das empresas que oferecem oportunidades de inserção profissional.

As novas unidades permitirão ao Espro atender as regiões de Extrema e Marília em um raio de até 60 quilômetros, ampliando a conveniência para jovens, famílias e empresas parceiras. Os espaços também abrem caminho para o desenvolvimento futuro de turmas do projeto de Formação para o Mundo do Trabalho (FMT), iniciativa que oferecem capacitação profissional gratuita a jovens de 14 a 22 anos de idade interessados em se preparar para o primeiro emprego.

Empregabilidade jovem

A abertura ocorre em um cenário favorável para a aprendizagem profissional. Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o Brasil registrou 726.025 jovens aprendizes ativos em abril de 2026, o melhor desempenho da série histórica. Entre janeiro e abril, o saldo positivo foi de 54.821 jovens aprendizes inseridos no mercado de trabalho. Na frente do estágio, dados da Abres indicam que o país tem cerca de 1,2 milhão de estagiários, mas apenas 6% dos estudantes aptos acessam essa oportunidade, evidenciando o potencial de expansão das portas de entrada para o mundo do trabalho.

“O crescimento da aprendizagem profissional e o potencial ainda existente no estágio mostram que o Brasil vive um momento positivo para a entrada de jovens no mercado de trabalho, mas que ainda pode avançar muito mais. Ao abrir unidades em Extrema e Marília, o Espro amplia seu alcance e se aproxima dos territórios, das empresas e dos jovens que precisam de uma ponte estruturada para a primeira oportunidade”, afirma Alessandro Saade, superintendente executivo do Espro.

Em Marília, o Espro já atuava por meio da Rede de Aprendizagem Espro, em parceria com outras instituições. Com a nova unidade, a entidade passará a contar com estrutura própria e programa de aprendizagem gerenciado diretamente pelo Espro. Entre os principais parceiros na região estão Mercado Livre, Nestlé e Coca-Cola SPAL. Em Extrema, a operação terá inicialmente o Mercado Livre como parceiro-âncora.

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Com as inaugurações, o Espro reforça sua estratégia de ampliação territorial para apoiar empresas no cumprimento da Lei da Aprendizagem e, ao mesmo tempo, oferecer a adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social uma jornada de formação, acolhimento e desenvolvimento profissional mais próxima de suas realidades.