Ida a zoológicos cresce 202% em julho, aponta ConectCar

As férias escolares de julho não aumentam apenas o volume de deslocamentos nas cidades, elas também mudam o perfil da mobilidade. Um levantamento da ConectCar, empresa de soluções de pagamento automático para pedágios e estacionamentos, mostra que julho é o terceiro mês com maior fluxo em estacionamentos no estado de São Paulo, atrás apenas de novembro e dezembro, por conta do Natal. Na comparação com junho, o valor movimentado avança 9%, indicando uma circulação mais intensa de veículos durante o período.

Os dados revelam que as férias concentram deslocamentos ligados ao lazer em família, viagens e ao consumo, alterando não apenas os destinos escolhidos pelos motoristas, mas também os horários de circulação.

Zoológicos lideram a alta nas férias escolares

Entre todos os segmentos analisados, os estacionamentos de zoológicos apresentaram o maior crescimento de fluxo durante o período de férias escolares, consolidando julho como o principal mês do ano para esse tipo de passeio familiar.

O volume de acessos cresceu 202% em relação a junho e ficou 143% acima do registrado em outros meses. Além disso, quase 20% de toda a movimentação anual do segmento acontece apenas em julho. O comportamento reforça o papel das férias escolares como um dos principais períodos para atividades voltadas ao entretenimento infantil e ao lazer ao ar livre.

Viagens impulsionam aeroportos e rodoviárias

O aumento dos deslocamentos também foi observado nos principais pontos de embarque e desembarque do estado. Nos aeroportos, o fluxo registrou alta de 26,5% em relação a junho, alcançando o maior volume de acessos observado no período analisado. Já as rodoviárias e terminais apresentaram crescimento de 22,5% frente ao mês anterior, ficando 56,4% acima da média do primeiro semestre.

Os números indicam que julho permanece entre os períodos mais relevantes do ano para viagens de lazer, tanto em trajetos aéreos quanto terrestres.

Shoppings registram mudança no comportamento dos consumidores

Os centros de compras também refletem as transformações provocadas pela rotina das férias. O fluxo em shoppings e outlets cresceu 5% na comparação com junho, consolidando julho como um dos meses de maior movimento do ano.

Nos dias úteis, os acessos se concentram principalmente entre 15h e 20h, faixa que reúne 56% das entradas nos estacionamentos. Já aos finais de semana, embora o pico permaneça entre 15h e 17h (27,5%), a movimentação se distribui de forma mais equilibrada ao longo do dia, com destaque para o período entre 21h e 23h, no qual quase 20% dos acessos aos finais de semana acontecem nesse horário, enquanto nos dias úteis essa participação é de cerca de 16%.

O comportamento sugere uma maior flexibilidade na rotina das famílias durante o período de férias, ampliando as visitas aos centros comerciais ao longo do dia e também no período noturno.

“Os dados mostram que julho não representa apenas um aumento no volume de deslocamentos, mas uma mudança no perfil da mobilidade. As famílias circulam mais para lazer, os pontos de embarque ganham relevância e até os horários de visita aos centros de compras se transformam. Esse movimento evidencia como as férias escolares influenciam diretamente os hábitos de deslocamento e consumo dos paulistas”, afirma Daniel Frankenstein, diretor de dados, marketing e CRM da ConectCar.